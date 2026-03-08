L'Udinese si fa rimontare due gol dall'Atalanta e fa 2-2. Il Gazzettino: "Bella a metà"

Partita ricca di colpi di scena quella disputata ieri alle 18:00 alla New Balance Arena, dove Atalanta e Udinese hanno pareggiato 2-2 nel match valido per la 28ª giornata di Serie A. I friulani erano riusciti a portarsi sul doppio vantaggio al 55esimo, ma la formazione allenata da Raffaele Palladino ha reagito trovando il pareggio, pur perdendo terreno nella corsa contro Como e Juventus.

Gli ospiti sbloccano il risultato nella prima frazione grazie a un colpo di testa di Kristensen. A inizio ripresa arriva anche il raddoppio con Davis, in gol dopo circa dieci minuti del secondo tempo. Quando la gara sembra ormai indirizzata, l’Atalanta reagisce con orgoglio e ristabilisce l’equilibrio in soli quattro minuti grazie a due incornate di Scamacca. I nerazzurri sfiorano anche il sorpasso con Krstovic, ma negli ultimi minuti, con i padroni di casa molto offensivi, sono gli ospiti a rendersi pericolosi, andando vicini al gol con Buksa e Ekkelenkamp.

Al termine del match Kosta Runjaic ha commentato così: "Sapevamo di incontrare una squadra che in casa è competitiva e che veniva da una grande vittoria contro il Borussia Dortmund. Abbiamo giocato molto bene la gara e avevamo praticamente chiuso con il 2-0. Poi è venuta fuori la forza dell'Atalanta con i cambi, ma nonostante la rimonta per noi è un buon punto. Non ho dei rimpianti e sono contento dell'impegno".