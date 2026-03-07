Udinese, Runjaic e la tensione con Palladino: "Ci siamo abbracciati ed è finita lì"

Nel finale della partita fra Atalanta e Udinese, giocata a Bergamo e terminata 2-2, c'è stata un po' di tensione a bordocampo, con Raffaele Palladino protagonista di alcune energiche proteste. Il rivale Kosta Runjaic, tecnico dei friulani, ne ha parlato a fine match ai microfoni di DAZN: "La tensione nel finale della partita? Siamo stati tranquilli e abbiamo comunicato al meglio. Lui è un mister molto giovane e con un futuro importante. Miller è molto giovane e non saprebbe come simulare, mentre il tecnico dell'Atalanta diceva che non c'era stato contatto. Poi ci siamo abbracciati ed è finita lì".

Poi sulla partita: "L'atmosfera qui era da brividi, i tifosi dell'Atalanta hanno supportato la squadra dal primo all'ultimo minuto. Abbiamo conquistato un buon punto, dopo il vantaggio del primo tempo: ho dovuto fare dei cambi per evitare delle ricadute sugli infortuni, siamo stati vicini anche al 3-2. Il calcio è fatto di emozioni e sono orgoglioso dei miei ragazzi: fare due gol ad una squadra che in settimana affronterà l'impegno in Champions League è sicuramente importante".

Infine su Davis:"Credo stia lavorando al meglio dopo l'infortunio ed è importante sia tornato al gol anche quest'oggi. Sta giocando bene con la squadra, in coppia con Zaniolo e ha colpi importanti. Siamo soddisfatti del suo impiego, l'importante che stia bene".