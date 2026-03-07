Live TMW Udinese, Runjaic: "Eravamo vicini alla vittoria. Orgoglioso dei miei ragazzi"

19:55 – Kosta Runjaić, allenatore dell'Udinese, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

20:16 - Comincia così la conferenza stampa

Come giudica il match di oggi?

"Sapevamo di incontrare una squadra che in casa è competitiva e che veniva da una grande vittoria contro il Borussia Dortmund. Abbiamo giocato molto bene la gara e avevamo praticamente chiuso con il 2-0. Poi è venuta fuori la forza dell'Atalanta con i cambi, ma nonostante la rimonta per noi è un buon punto. Non ho dei rimpianti e sono contento dell'impegno".

Che Atalanta ha visto oggi?

"L'impressione è stata di una squadra che fa bel calcio e che ti mette in difficoltà dove ti affronta uomo contro uomo. Non vedo differenze con l'Atalanta di Gasperini. Oggi sulla carta non siamo come loro, ma abbiamo lanciato molti calciatori che hanno dato tutto sotto il profilo dell'intensità".

20:21 - Termina la conferenza stampa di mister Runjaic