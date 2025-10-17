Elkann e Tether rilanciano, Tuttosport in prima pagina: "Una Juve più forte"

"Una Juve più forte": così titola oggi in prima pagina Tuttosport. Elkann conferma l'impegno, Tether idee e investimenti. C'è stato il primo dialogo del club con la ricchissima e potente società di criptovalute gestita da Ardoino che è salita all'11.5%: si è parlato di accordi commerciali e altri progetti. Fair play finanziario: si tratta una nuova intesa economica con l'Uefa.

Spazio anche all'altra metà della città, con il seguente titolo: "Cairo-AdL: 86 milioni di affari". A tanto, con il riscatto di Ngonge, salirebbero i soldi che i due si sono scambiati in poco più di un anno. Retroscena: Ibrahimovic sfotte e imbarazza il presidente granata.