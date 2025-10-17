Elkann e Tether rilanciano, Tuttosport in prima pagina: "Una Juve più forte"
TUTTO mercato WEB
"Una Juve più forte": così titola oggi in prima pagina Tuttosport. Elkann conferma l'impegno, Tether idee e investimenti. C'è stato il primo dialogo del club con la ricchissima e potente società di criptovalute gestita da Ardoino che è salita all'11.5%: si è parlato di accordi commerciali e altri progetti. Fair play finanziario: si tratta una nuova intesa economica con l'Uefa.
Spazio anche all'altra metà della città, con il seguente titolo: "Cairo-AdL: 86 milioni di affari". A tanto, con il riscatto di Ngonge, salirebbero i soldi che i due si sono scambiati in poco più di un anno. Retroscena: Ibrahimovic sfotte e imbarazza il presidente granata.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
Le più lette
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Carpi, il ds Bernardi: “Nel nostro territorio c’è concorrenza, ma i rapporti con i club sono ottimi"
Serie A
Serie B
Serie C
Carpi, il ds Bernardi: “Nel nostro territorio c’è concorrenza, ma i rapporti con i club sono ottimi"
Calcio femminile