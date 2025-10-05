Quattro lampi sardi in terra friulana. La sestina bianconera del 2009

Due sconfitte consecutive in campionato, l’Udinese si è un po’ ridimensionata dopo un’ottima partenza e i 7 punti conquistati nelle prime tre giornate. Ha gli stessi punti dei friulani il Cagliari, squadra imprevedibile capace di fare due vittorie consecutive tra la terza e la quarta giornata, serie poi interrotta con la sconfitta interna contro l’Inter.

Sono solamente quattro su 34 precedenti complessivi in campionato tra A e B, le affermazioni degli isolani in terra friulana. Quarto e ultimo successo però arrivato abbastanza recentemente perché è lo 0-1 del 21 aprile 2021 con gol di Joao Pedro su calcio di rigore.

Per trovare invece la partita più spettacolare e ricca di reti bisogna tornare un po’ più indietro anche se restiamo in questo nuovo millennio. Ci riferiamo al 6-2 per l’Udinese del 31 maggio 2009. I bianconeri in quella circostanza seppero mandare a segno sei giocatori diversi: Asamoah, Pepe, Floro Flores, Pasquale, Quagliarella e Ighalo. Di Acquafresca e Parola invece i gol dei sardi.

TUTTI I PRECEDENTI A UDINE (SERIE A E SERIE B)

34 incontri disputati

20 vittorie Udinese

10 pareggi

4 vittorie Cagliari

59 gol fatti Udinese

29 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A UDINE

1931/1932 Serie B Udinese vs Cagliari 1-0, 10° giornata

L’ULTIMA SFIDA A UDINE

2024/2025 Serie A Udinese vs Cagliari 2-0, 9° giornata