Il mondo di Gasp si è rovesciato da Bergamo a Roma. Problema Franchi per i viola

Solo tre pareggi (e due sconfitte). L’avvio in campionato della Fiorentina è stato molto al di sotto delle aspettative, sia in termini di gioco che di risultati. Risultati invece che arridono alla Roma ritrovatasi in vetta alla classifica dopo lo svolgimento della quinta giornata di campionato.

Recalcitranti al Franchi. La squadra allenata da Pioli, tra le mura che dovrebbero essere amiche, ha collezionato due sconfitte in altrettante partite. Senza tornare molto indietro con gli anni, giusto l’anno scorso, il terreno di casa era stato decisivo per poter conquistare il sesto posto in classifica.

In Fiorentina-Roma si riparte con una serie positiva in corso per i viola che hanno ottenuto quattro risultati utili di fila (tre vittorie e un pareggio), compreso il rotondo 5-1 della scorsa stagione che è stato sicuramente il punto più alto toccato da Palladino e i suoi, una gara pressoché perfetta.

L’ultima affermazione dei giallorossi è stata quella del 3 marzo 2021: allora finì 1-2 con Spinazzola protagonista nel bene e nel male perché portò in vantaggio i giallorossi, ma fece anche l’autorete del momentaneo 1-1. Di Diawara all’88’ il gol-partita.

E’ davvero molto difficile fare gol alla Roma in questa stagione, almeno in Serie A. Su cinque gare disputate la squadra allenata da Gasperini ne ha chiuse quattro senza subire reti. Non segna molto e subisce pochissimo, il mondo di Gasp sembra essersi rovesciato nel tragitto che lo ha portato da Bergamo a Roma.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A)

87 incontri disputati

37 vittorie Fiorentina

33 pareggi

17 vittorie Roma

129 gol fatti Fiorentina

89 gol fatti Roma

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1931/1932 Serie A Fiorentina vs Roma 3-1, 9° giornata

L’ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2024/2025 Serie A Fiorentina vs Roma 5-1, 9° giornata