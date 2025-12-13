Difesa allegra ed errori, i problemi Toro. Cremonese e un primato con Juve e Milan

E’ un Torino nuovamente in crisi quello che affronta la Cremonese. Questo perché i granata arrivano a questo appuntamento dopo tre sconfitte consecutive e tre soli punti portati a casa nelle ultime sei giornate. La formazione grigiorossa invece ha saputo rialzarsi e dopo tre ko di fila ha ottenuto due successi uno dietro l’altro e occupa una posizione in classifica straordinaria visto che stiamo parlando di una squadra neopromossa.

Il Torino in casa contro la Cremonese, in campionato (tra A e B) ha perso in due circostanze su dieci precedenti. Ultimo ko interno è quello del 9 novembre 1996 (0-1 con gol decisivo di Maspero). L’altro? Risale a quasi cento anni fa, perché è il 2-3 del 25 maggio 1930.

Il Toro ha la peggior difesa del campionato di Serie A con i suoi 26 gol subiti in 14 partite (media di 1,85 a gara). La Cremonese dal canto suo ha già saputo ‘pescare’ quattro gol dalla panchina, ovvero quattro reti di giocatori entrati a partita in corso. In questo caso il primato è positivo ed è condiviso con Milan e Juventus.

Quattro volte sul dischetto. I granata hanno calciato quattro penalty (numero massimo finora, così come Pisa, Fiorentina e Bologna), ma di questi ne hanno sbagliati ben due. Fino a questo momento nessuno ha fatto peggio in questo senso, tranne il Genoa (due errori anche per i rossoblu).

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

10 incontri disputati

5 vittorie Torino

3 pareggi

2 vittore Cremonese

18 gol fatti Torino

11 gol fatti Cremonese

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1929/1930 Serie A Torino vs Cremonese 2-3, 28° giornata

L’ULTIMA SFIDA A TORINO

2022/2023 Serie A Torino vs Cremonese 2-2, 23° giornata