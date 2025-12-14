Il Napoli punta a fare dieci a Udine. Due squadre col problema rigori

Da sette giornate a questa parte, l’Udinese o vince o perde, è diventata in sostanza una squadra senza mezze misure. Tre vittorie di fila hanno permesso al Napoli di ritornare in vetta alla classifica, anche se a pari merito con il Milan. Imbattuta tra le mura amiche, la formazione partenopea ha subito le sue tre sconfitte in Serie A proprio lontano dal Maradona.

Da tempo ormai il Napoli non perde in campionato ad Udine. L’ultima battuta d’arresto è quella del 3 aprile 2016, 3-1 per i bianconeri grazie soprattutto alla doppietta di Bruno Fernandes. Gli azzurri sono in serie positiva da nove gare in Friuli (3 pareggi e 6 vittorie).

Già quattro i rigori fischiati contro al Napoli in queste prime 14 giornate di campionato. Ma peggio è andata proprio all’Udinese che ne ha dovuti fronteggiare addirittura cinque (quattro di questi trasformati). In questo senso la formazione allenata da Runjaic è la peggiore del torneo con il Milan.

TUTTI I PRECEDENTI A UDINE (SERIE A E SERIE B)

46 incontri disputati

14 vittorie Udinese

22 pareggi

10 vittorie Napoli

65 gol fatti Udinese

57 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A UDINE

1942/1943 Serie B Udinese vs Napoli 1-1, 33° giornata

L’ULTIMA SFIDA A UDINE

2024/2025 Serie A Udinese vs Napoli 1-3, 16° giornata