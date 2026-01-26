Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Secondi tempi maledetti per il Verona. Udinese, l'apporto nullo dei subentranti

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:03Le Statistiche
Redazione Footstats

Due successi di fila, alla 14esima e alla 15esima giornata, poi stop. La corsa del Verona ha subito un pesante arresto in seguito a questo doppio exploit, con due pareggi e quattro sconfitte nelle ultime sei gare di campionato. Anche l’Udinese non è in uno straordinario momento perché ha una vittoria, due pareggi e tre sconfitte nelle ultime sei.

Ma sono solo sei in 33 partite di campionato tra A e B le affermazioni dei friulani sul campo dei veneti. Udinese che ha anche segnato in una sola gara nelle ultime sei giocate al Bentegodi, quella per altro vinta 2-1 , il 3 ottobre 2022.

Il Verona, assieme al Parma, è ultimo nella classifica della coop del gol, avendo mandato a segno solamente 7 giocatori diversi dall’inizio del campionato ad oggi.

Un solo gol realizzato da giocatori entrati a partita in corso per l’Udinese. Un dato che pone i bianconeri in fondo a questa graduatoria assieme ancora una volta al Parma, ma anche al Napoli di Conte.

La compagine gialloblu è quella che ha perso più punti nel corso dei secondi tempi insieme al Lecce. Il ‘termometro’ in questo caso segna -9. Il raffronto è fatto tenendo conto del risultato conseguito all’intervallo.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E SERIE B)
33 incontri disputati
14 vittorie Verona
13 pareggi
6 vittorie Udinese
47 gol fatti Verona
31 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A VERONA
1930/1931 Serie B Verona vs Udinese 1-1, 34° giornata
L’ULTIMA SFIDA A VERONA
2024/2025 Serie A Verona vs Udinese 0-0, 19° giornata

© Riproduzione riservata
Editoriale di Enzo Bucchioni
