Se marchi solo 5 gol in 13 incontri difficile avere dei precedenti OK!

Marcando soltanto 5 gol in 13 precedenti, difficile che la bilancia penda dalla tua parte.

Catanzaro che, successivamente al turno forzato di riposo per il rinvio del match interno contro il Modena, andrà a Cesena dove i trascorsi non gli sorridono. Perché fra massimo campionato e cadetteria i giallorossi contano 2 vittorie, 3 pareggi, 8 sconfitte, 5 reti a favore e 18 centri al passivo.

I successi sono datati 1968-1969 (al primo scontro diretto), 0-1 con Aristei match winner; 1977-1978, 0-1 con Rossi man of the match. Mentre le altre 3 marcature sono arrivate nei tornei 1981-1982, 2004-2005, 2005-2006.

Attenzione, il gol di Bivi, su rigore, negli anni Ottanta ha un valore specifico non indifferente, perché è l’unico della Regina del Sud al Manuzzi in un torneo di Serie A.

Dal punto di vista dei Cavallucci in bianconero, invece, ecco una serie OK aperta e arrivata a contare 7 faccia a faccia (6V – 1X) con 5 vittorie negli ultimi cinque incroci.

All’andata fu 2-0 Catanzaro: Iemmello al 26’ e Pittarello al 53’.

Romagnoli a 40 punti (11V – 7X – 13P con 38GF e 46GS), 19 dei quali colti in casa (5V – 4X – 6P con 21GF e 23GS). Negli ultimi 8 impegni non hanno colto affermazioni (3X – 5P) e nel 2026 annoverano soltanto 9 punti (0,69/match) nonostante il cambio in panchina. Calabresi a quota 52 (14V – 10X – 6P con 48GF e 35GS), di cui 22 in trasferta (6V – 4X – 5P con 23GF e 20GS). Hanno in corso una striscia OK lunga 8 turni (6V – 2X) e da gennaio hanno collezionato 21 punti (1,75/match).

CONFRONTI DIRETTI A CESENA (SERIE A E SERIE B)

13 incontri disputati

8 vittorie Cesena

3 pareggi

2 vittorie Catanzaro

18 gol fatti Cesena

5 gol fatti Catanzaro

PRIMA SFIDA A CESENA IN CAMPIONATO

Cesena-Catanzaro 0-1, 2° giornata 1968/1969

ULTIMA SFIDA A CESENA IN CAMPIONATO

Cesena-Catanzaro 2-0, 3° giornata 2024/2025