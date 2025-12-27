Toro con costanza sul dischetto. Cagliari e 15 minuti completamente a secco

Sembrava in crisi il Torino, che aveva ottenuto tre punti in sei partite tra la nona e la 14esima giornata. Poi però sono arrivate due vittorie consecutive a risollevare la situazione e a dare slancio alla formazione granata e al tecnico Baroni. Una sola vittoria per il Cagliari nelle ultime 12 partite di campionato giocate, non è un caso che i sardi siano in zone pericolose della graduatoria.

Otto le affermazioni dei sardi in casa del Torino. Stiamo parlando ovviamente di partite di campionato tra Serie A e Serie B. Come vittorie con il più largo scarto, troviamo due 5-0. Uno ad appannaggio dei granata (2 giornata Serie B campionato 1959/60) ed uno per i rossoblu (Serie A 31 giornata campionato 1992/93).

Il Torino è la squadra della massima categoria che si è presentata più volte sul dischetto, assieme al Pisa: cinque rigori calciati (tre trasformati).

Il Cagliari non ha segnato nemmeno un gol nei primi 15 minuti di gioco ed è la squadra ad aver segnato meno nella prima mezz’ora di gara con due reti all’attivo (a pari merito con il Parma).

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

42 incontri disputati

23 vittorie Torino

11 pareggi

8 vittorie Cagliari

69 gol fatti Torino

41 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1959/1960 Serie B Torino vs Cagliari 5-0, 2° giornata

L’ULTIMA SFIDA A TORINO

2024/2025 Serie A Torino vs Cagliari 2-0, 22° giornata