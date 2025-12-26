L’Inter e quel record in casa Atalanta che dura dagli anni Sessanta

Dagli ultimi 3 Atalanta-Inter di Serie A sono comparsi altrettanti segni 2 in schedina. Beneamata che ha così eguagliato la striscia di vittorie registrata fra il 1997-1998 e il 2001-2002. Soprattutto, nerazzurri ospiti che domenica sera, calcio d’avvio alle ore 20:45, avranno la possibilità di eguagliare il primato di 4 successi in fila messo a segno fra il 1963-1964 (quando fu giocata proprio alla 17esima di A) e il 1966-1967. Insomma, un record che dura praticamente da sessant’anni!

Ammontano a 64 gli incontri disputati in A con gli orobici squadra di casa. L’Atalanta conta 15 vittorie, i pareggi sono 23, i successi dell’Inter ammontano a 26, 103-70 per gli ospiti in fatto di marcature.

L’ultima affermazione della Dea?

Stagione 2018-2019, 4-1. Successivamente, al massimo, sono arrivati dei segni X, 2 (nel 2020-2021 e nel 2021-2022).

Terminiamo questa carrellata sui passati Atalanta-Inter segnalando che per 8 volte l’incrocio è stato giocato nel mese di dicembre. Padroni di casa mai vittoriosi, Inter che s’è imposta in 4 occasioni.

Situazione in classifica.

Atalanta con 22 punti (5V – 7X – 4P con 20GF e 18GS), di cui 13 fatti a Bergamo (3V – 4X – 1P con 11GF e 8GS). Inter prima a 33 (11V – 0X – 4P con 34GF e 14GS), ben 15 colti lontano da Milano (5V – 0X – 2P con 13GF e 9GS).

I ragazzi di Palladino sono reduci dal successo, di misura e giocato in superiorità numerica praticamente dal fischio d’inizio, contro il Genoa. Quelli di Chivu non hanno giocato contro il Lecce per l’impegno di Supercoppa Italiana a Riad (sconfitta patita dal Bologna ai calci di rigore, il regolamento della competizione non prevedeva però i supplementari).

PS: nelle ultime 2 stagioni l’Atalanta ha sempre chiuso in 10 i match casalinghi contro l’Inter. Nel 2024-2025 espulsione di Ederson per doppio giallo all’81’; nel 2023-2024 espulsione di Toloi per doppio giallo al 95'.

CONFRONTI DIRETTI A BERGAMO (SERIE A)

64 incontri disputati

15 vittorie Atalanta

23 pareggi

26 vittorie Inter

70 gol fatti Atalanta

103 gol fatti Inter

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO IN CAMPIONATO

Atalanta-Inter 1-1, 12° giornata 1937/1938

L’ULTIMA SFIDA A BERGAMO IN CAMPIONATO

Atalanta-Inter 0-2, 29° giornata 2024/2025