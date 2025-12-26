Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

L’Inter e quel record in casa Atalanta che dura dagli anni Sessanta

L’Inter e quel record in casa Atalanta che dura dagli anni SessantaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:01Le Statistiche
Redazione Footstats

Dagli ultimi 3 Atalanta-Inter di Serie A sono comparsi altrettanti segni 2 in schedina. Beneamata che ha così eguagliato la striscia di vittorie registrata fra il 1997-1998 e il 2001-2002. Soprattutto, nerazzurri ospiti che domenica sera, calcio d’avvio alle ore 20:45, avranno la possibilità di eguagliare il primato di 4 successi in fila messo a segno fra il 1963-1964 (quando fu giocata proprio alla 17esima di A) e il 1966-1967. Insomma, un record che dura praticamente da sessant’anni!
Ammontano a 64 gli incontri disputati in A con gli orobici squadra di casa. L’Atalanta conta 15 vittorie, i pareggi sono 23, i successi dell’Inter ammontano a 26, 103-70 per gli ospiti in fatto di marcature.
L’ultima affermazione della Dea?
Stagione 2018-2019, 4-1. Successivamente, al massimo, sono arrivati dei segni X, 2 (nel 2020-2021 e nel 2021-2022).
Terminiamo questa carrellata sui passati Atalanta-Inter segnalando che per 8 volte l’incrocio è stato giocato nel mese di dicembre. Padroni di casa mai vittoriosi, Inter che s’è imposta in 4 occasioni.
Situazione in classifica.
Atalanta con 22 punti (5V – 7X – 4P con 20GF e 18GS), di cui 13 fatti a Bergamo (3V – 4X – 1P con 11GF e 8GS). Inter prima a 33 (11V – 0X – 4P con 34GF e 14GS), ben 15 colti lontano da Milano (5V – 0X – 2P con 13GF e 9GS).
I ragazzi di Palladino sono reduci dal successo, di misura e giocato in superiorità numerica praticamente dal fischio d’inizio, contro il Genoa. Quelli di Chivu non hanno giocato contro il Lecce per l’impegno di Supercoppa Italiana a Riad (sconfitta patita dal Bologna ai calci di rigore, il regolamento della competizione non prevedeva però i supplementari).

PS: nelle ultime 2 stagioni l’Atalanta ha sempre chiuso in 10 i match casalinghi contro l’Inter. Nel 2024-2025 espulsione di Ederson per doppio giallo all’81’; nel 2023-2024 espulsione di Toloi per doppio giallo al 95'.

CONFRONTI DIRETTI A BERGAMO (SERIE A)
64 incontri disputati
15 vittorie Atalanta
23 pareggi
26 vittorie Inter
70 gol fatti Atalanta
103 gol fatti Inter

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO IN CAMPIONATO
Atalanta-Inter 1-1, 12° giornata 1937/1938

L’ULTIMA SFIDA A BERGAMO IN CAMPIONATO
Atalanta-Inter 0-2, 29° giornata 2024/2025

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Runjaic difende Zaniolo: "Nessun problema con i compagni. E sul cambio sono state... Runjaic difende Zaniolo: "Nessun problema con i compagni. E sul cambio sono state scritte cavolate"
La Serie A, il calciomercato e un mito da sfatare: le società italiane non spendono... La Serie A, il calciomercato e un mito da sfatare: le società italiane non spendono poco, spendono male. La sessione di riparazione per correggere gli errori fatti in estate e non per colmare le lacune. Sarà un altro gennaio di scommesse?
Atalanta, qualche errore sul mercato di troppo: 124 milioni non sfruttati a dovere... Atalanta, qualche errore sul mercato di troppo: 124 milioni non sfruttati a dovere
Altre notizie Le Statistiche
L’Inter e quel record in casa Atalanta che dura dagli anni Sessanta L’Inter e quel record in casa Atalanta che dura dagli anni Sessanta
Cremonese, ultima in una classifica, sfida il Napoli, ultimo in un’altra graduatoria... Cremonese, ultima in una classifica, sfida il Napoli, ultimo in un’altra graduatoria
Tripletta di Casiraghi, doppietta di Baggio, gol della bandiera del Cholo Tripletta di Casiraghi, doppietta di Baggio, gol della bandiera del Cholo
L’Udinese ha sprecato 3 gol di vantaggio sulla Lazio in 23 minuti! L’Udinese ha sprecato 3 gol di vantaggio sulla Lazio in 23 minuti!
Arbitri 17^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 17^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Decidere l’unico Bari-Avellino di A e vincere lo scudetto dei record Decidere l’unico Bari-Avellino di A e vincere lo scudetto dei record
In Modena-Monza se ci scappa l’1-1 la tradizione è rispettata! In Modena-Monza se ci scappa l’1-1 la tradizione è rispettata!
Solo i rigori fanno sorridere la Fiorentina. E l'Udinese è 'cattiva' nella sua area... Solo i rigori fanno sorridere la Fiorentina. E l'Udinese è 'cattiva' nella sua area
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A, il calciomercato e un mito da sfatare: le società italiane non spendono poco, spendono male. La sessione di riparazione per correggere gli errori fatti in estate e non per colmare le lacune. Sarà un altro gennaio di scommesse?
Le più lette
1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 dicembre
2 Occhio a cosa succede con la proprietà del Milan. Quelle voci passate sotto traccia...
3 Atalanta, qualche errore sul mercato di troppo: 124 milioni non sfruttati a dovere
4 La Serie A, il calciomercato e un mito da sfatare: le società italiane non spendono poco, spendono male. La sessione di riparazione per correggere gli errori fatti in estate e non per colmare le lacune. Sarà un altro gennaio di scommesse?
5 Lazio, il Flamengo mette sul piatto 25 milioni per Castellanos. Lotito alza la richiesta
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Runjaic difende Zaniolo: "Nessun problema con i compagni. E sul cambio sono state scritte cavolate"
Immagine top news n.1 Amorim gela il Napoli e le pretendenti: "Mainoo è il futuro del Manchester United"
Immagine top news n.2 Roma e non solo, De Rossi dice tutto: "Non meritavo l'esonero". E parla dei problemi con l'ad
Immagine top news n.3 In attesa di Zirkzee o Raspadori, Roma in ansia per Pellegrini. Oggi gli esami: rischia un lungo stop
Immagine top news n.4 Neres, il miglior brasiliano del momento: il Napoli se lo gode, Ancelotti ci riflette
Immagine top news n.5 Lazio, il Flamengo mette sul piatto 25 milioni per Castellanos. Lotito alza la richiesta
Immagine top news n.6 Verso l'apertura del calciomercato: cosa serve alle 20 squadre di Serie A
Immagine top news n.7 Roma, tegola Pellegrini? Infortunio in allenamento, il punto in attesa degli esami
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.2 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
Immagine news podcast n.4 Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma, Cuesta: "L'addio all'Arsenal decisione più difficile della mia vita". Poi parla della Juventus
Immagine news Serie A n.2 Zirkzee alla Roma a gennaio? Amorim frena: "Nessuno parte senza un sostituto"
Immagine news Serie A n.3 Coppa d'Africa, succede tutto nel primo tempo tra Angola e Zimbabwe: termina 1-1 a Marrakech
Immagine news Serie A n.4 Il Parma torna in campo dopo il disastro contro la Lazio: "Cerchiamo di sfruttare quell'amarezza"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, Supercoppa esposta ai tifosi: le immagini del trofeo arrivato in Piazza San Domenico
Immagine news Serie A n.6 Juventus, McKennie, Bremer e Zhegrova in gruppo. Conceicao e Cabal out contro il Pisa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia-Virtus Entella, i convocati di Stroppa: Adorante fermato dalla febbre. Out Franjic
Immagine news Serie B n.2 Venezia, Stroppa in vista dell'Entella: "Adorante ha la febbre. Per Bjarkason infortunio serio"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Palermo-Padova: sfida di sogni e certezze
Immagine news Serie B n.4 La Serie B torna in campo per la 18ª giornata: oggi l'anticipo Modena-Monza
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Venezia-Virtus Entella: altro piatto dopo le feste
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Sampdoria-Reggiana: blucerchiati alla ricerca di una vittoria cruciale
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La C non si salva nemmeno quest'anno. Nuova esclusione: il Rimini non termina la stagione
Immagine news Serie C n.2 Lotta a tre per la Serie B? Attenzione all'outsider Cosenza: il punto sul Girone C di C
Immagine news Serie C n.3 Ravenna in vetta, ma classifica condizionata da esclusione del Rimini: il punto sul Girone B di C
Immagine news Serie C n.4 Risalita Cittadella, il Vicenza mette un mattone importante per la B: il punto sul Girone A di C
Immagine news Serie C n.5 Carpi, il futuro del "Cabassi" al centro del dibattito: dialogo aperto con il Comune
Immagine news Serie C n.6 Ravenna, Okaka: "Un gol promozione di tacco? Andrebbe bene anche un rigore"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Parma-Fiorentina, Vanoli spinge i viola: vietato fermarsi dopo la svolta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 USA chiama Italia: dopo Cantore e Boattin è il turno di Di Guglielmo: 2 le squadre interessate
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma al top, Juve e Fiorentina alle spalle. Sorprese Como e Lazio: il punto sulla A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
Immagine news Calcio femminile n.5 Supercoppa Women, il trofeo a Pescara: sale l’attesa per Juventus-Roma dell’11 gennaio
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Meritata la conquista dei Quarti di Coppa Italia"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?