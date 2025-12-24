L’Udinese ha sprecato 3 gol di vantaggio sulla Lazio in 23 minuti!

Lo scorso campionato, in occasione del secondo turno, Udinese-Lazio terminò col punteggio di 2-1: Lucca al 5’, Thauvin al 49’, Iasksen al 95’. Un successo bianconero che scrisse la parola fine su una striscia OK dei biancocelesti cominciata nel 2013-2014 e arrivata a contare 8 vittorie e 3 pareggi con 16 gol marcati a fronte di 6 reti incassate.

Quello di sabato pomeriggio, calcio d’avvio alle ore 18, sarà l’incontro numero 49 fra Serie A e cadetteria. La bilancia dei precedenti racconta di 14 affermazioni dei friulani, 15 segni X, 19 successi dei laziali con un 67-62 per gli ospiti in fatto di marcature.

Restando nei precedenti ci accorgiamo che la sfida è stata disputata già 5 volte a dicembre. Questo il rendiconto degli scontri diretti nell’ultimo mese dell’anno: 1 vittoria per ciascun club più 3 match chiusi in parità.

Fra questi ultimi incroci vogliamo ricordare quello del 14 dicembre 2008 terminato col punteggio di 3-3. Il tabellino dei marcatori recita: Di Natale al 9’, Quagliarella al 15’, Di Natale al 55’, Zarate al 60’, Diakite al 72’, Ledesma all’83. Insomma, dal 3-0 per i bianconeri all'ora di gioco, al 3-3 acciuffato dai biancocelesti in poco più di venti minuti.

Situazione in classifica dopo 16 giornate 2025-2026.

Udinese con 21 punti (6V – 3X – 7P con 17GF e 27GS), di cui 11 sul proprio campo (3V – 2X – 3P con 8GF e 12GS). È reduce dal pesante KO rimediato al Franchi dalla Fiorentina (che mai prima di domenica scorsa aveva vinto in questo torneo). Lazio a quota 23 (6V – 5X – 5P con 17GF e 11GS), soltanto 8 in trasferta (2V – 2X – 4P con 4GF e 6GS). Viene dal pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, ospitando la Cremonese.

PS: la compagine di Sarri continua a svettare per clean sheet, avendo raggiunto un valore pari a 9 (l’anno scorso il Napoli vinse lo scudetto con 19).

CONFRONTI DIRETTI A UDINE (SERIE A E SERIE B)

48 incontri disputati

14 vittorie Udinese

15 pareggi

19 vittorie Lazio

62 gol fatti Udinese

67 gol fatti Lazio

PRIMA SFIDA A UDINE IN CAMPIONATO

Udinese-Lazio 2-3, 24° giornata 1950/1951

ULTIMA SFIDA A UDINE IN CAMPIONATO

Udinese-Lazio 2-1, 2° giornata 2024/2025