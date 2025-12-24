Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

L’Udinese ha sprecato 3 gol di vantaggio sulla Lazio in 23 minuti!

L’Udinese ha sprecato 3 gol di vantaggio sulla Lazio in 23 minuti!TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Gaetano
Oggi alle 10:33Le Statistiche
Redazione Footstats

Lo scorso campionato, in occasione del secondo turno, Udinese-Lazio terminò col punteggio di 2-1: Lucca al 5’, Thauvin al 49’, Iasksen al 95’. Un successo bianconero che scrisse la parola fine su una striscia OK dei biancocelesti cominciata nel 2013-2014 e arrivata a contare 8 vittorie e 3 pareggi con 16 gol marcati a fronte di 6 reti incassate.
Quello di sabato pomeriggio, calcio d’avvio alle ore 18, sarà l’incontro numero 49 fra Serie A e cadetteria. La bilancia dei precedenti racconta di 14 affermazioni dei friulani, 15 segni X, 19 successi dei laziali con un 67-62 per gli ospiti in fatto di marcature.
Restando nei precedenti ci accorgiamo che la sfida è stata disputata già 5 volte a dicembre. Questo il rendiconto degli scontri diretti nell’ultimo mese dell’anno: 1 vittoria per ciascun club più 3 match chiusi in parità.
Fra questi ultimi incroci vogliamo ricordare quello del 14 dicembre 2008 terminato col punteggio di 3-3. Il tabellino dei marcatori recita: Di Natale al 9’, Quagliarella al 15’, Di Natale al 55’, Zarate al 60’, Diakite al 72’, Ledesma all’83. Insomma, dal 3-0 per i bianconeri all'ora di gioco, al 3-3 acciuffato dai biancocelesti in poco più di venti minuti.
Situazione in classifica dopo 16 giornate 2025-2026.
Udinese con 21 punti (6V – 3X – 7P con 17GF e 27GS), di cui 11 sul proprio campo (3V – 2X – 3P con 8GF e 12GS). È reduce dal pesante KO rimediato al Franchi dalla Fiorentina (che mai prima di domenica scorsa aveva vinto in questo torneo). Lazio a quota 23 (6V – 5X – 5P con 17GF e 11GS), soltanto 8 in trasferta (2V – 2X – 4P con 4GF e 6GS). Viene dal pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, ospitando la Cremonese.

PS: la compagine di Sarri continua a svettare per clean sheet, avendo raggiunto un valore pari a 9 (l’anno scorso il Napoli vinse lo scudetto con 19).

CONFRONTI DIRETTI A UDINE (SERIE A E SERIE B)
48 incontri disputati
14 vittorie Udinese
15 pareggi
19 vittorie Lazio
62 gol fatti Udinese
67 gol fatti Lazio

PRIMA SFIDA A UDINE IN CAMPIONATO
Udinese-Lazio 2-3, 24° giornata 1950/1951

ULTIMA SFIDA A UDINE IN CAMPIONATO
Udinese-Lazio 2-1, 2° giornata 2024/2025

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Udinese, nel mirino c'è anche un attaccante russo: sondaggio per Vorobyov della Lokomotiv... Udinese, nel mirino c'è anche un attaccante russo: sondaggio per Vorobyov della Lokomotiv
Juventus, contatto con l'agente Riso: si è parlato anche di Lorenzo Lucca Juventus, contatto con l'agente Riso: si è parlato anche di Lorenzo Lucca
L'osservatore Palma: "L'Inter sul centrale Coulibaly. Mascardi tra Milan e Genoa"... L'osservatore Palma: "L'Inter sul centrale Coulibaly. Mascardi tra Milan e Genoa"
Altre notizie Le Statistiche
Tripletta di Casiraghi, doppietta di Baggio, gol della bandiera del Cholo Tripletta di Casiraghi, doppietta di Baggio, gol della bandiera del Cholo
L’Udinese ha sprecato 3 gol di vantaggio sulla Lazio in 23 minuti! L’Udinese ha sprecato 3 gol di vantaggio sulla Lazio in 23 minuti!
Arbitri 17^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 17^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Decidere l’unico Bari-Avellino di A e vincere lo scudetto dei record Decidere l’unico Bari-Avellino di A e vincere lo scudetto dei record
In Modena-Monza se ci scappa l’1-1 la tradizione è rispettata! In Modena-Monza se ci scappa l’1-1 la tradizione è rispettata!
Solo i rigori fanno sorridere la Fiorentina. E l'Udinese è 'cattiva' nella sua area... Solo i rigori fanno sorridere la Fiorentina. E l'Udinese è 'cattiva' nella sua area
Stasera 50 volte Genoa-Atalanta! Due squadre abbonate al 2-1… Stasera 50 volte Genoa-Atalanta! Due squadre abbonate al 2-1…
Grosso, che vittoria contro Baroni...ma che tonfo contro il Torino! Grosso, che vittoria contro Baroni...ma che tonfo contro il Torino!
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: le armi scudetto. Napoli: la lezione di Antonio. Juve: ennesima sentenza Spalletti. Inter: le chiacchiere sulla squadra presuntuosa. E un paio di cose su Supercoppe arabe e partite australiane
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Novara saluta Zanchetta. Esonerato
2 Milan: le armi scudetto. Napoli: la lezione di Antonio. Juve: ennesima sentenza Spalletti. Inter: le chiacchiere sulla squadra presuntuosa. E un paio di cose su Supercoppe arabe e partite australiane
3 Calciomercato Juventus, Gianni Balzarini: "Milan su Gatti e Frattesi non serve"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 dicembre
5 Cragno scalpita: "Ho voglia di tornare, sono quasi pronto. Peccato per la Samp"
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
TMW News 16:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter su Palestra: l'Atalanta può 'risarcire' il Cagliari con Brescianini e Maldini
Immagine top news n.1 Il Bologna prende un difensore e ne cede un altro. Accelerata su Leysen, esce Casale
Immagine top news n.2 De Laurentiis vuole blindare Conte, gli proporrà il rinnovo fino al 2029. L'allenatore valuterà
Immagine top news n.3 Fullkrug, il tecnico del West Ham: "Gli auguriamo ogni bene, qui frenato da piccoli infortuni"
Immagine top news n.4 Fullkrug oggi si allena, ma da solo: ecco perché. Ma c'è già la data dell'esordio
Immagine top news n.5 Emergenza Juventus: Spalletti studia le contromosse per il Pisa
Immagine top news n.6 Lazio, sarà mercato libero a gennaio: la strategia biancoceleste
Immagine top news n.7 La Juve accoglie Ottolini come nuovo ds. E John Elkann parla alla squadra alla cena di Natale
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti
Immagine news podcast n.2 Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa
Immagine news podcast n.3 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
Immagine news podcast n.4 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Napoli, ecco il segnale mandato al campionato secondo gli opinionisti
Immagine news Serie B n.2 Ferrarese 'tifa' Gorgone: "Convinto che porterà il Pescara alla salvezza in B"
Immagine news Serie A n.3 Paganini: "Napoli, arrivati segnali forti. E a gennaio mosse a centrocampo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma, Oristanio: "Cuesta trasmette energia positiva. Salvezza? Pensiamo un passo alla volta"
Immagine news Serie A n.2 Bellanova nel mirino dell'Inter? Nessun contatto, ma per l'Atalanta non è cedibile
Immagine news Serie A n.3 Bologna, non c'è solo Leysen per la difesa: sono due le alternative di Sartori
Immagine news Serie A n.4 Udinese, nel mirino c'è anche un attaccante russo: sondaggio per Vorobyov della Lokomotiv
Immagine news Serie A n.5 Dragusin può tornare in Serie A. Il suo agente a giugno: "Sono molto legato a Manna"
Immagine news Serie A n.6 L'Italia nel destino di Maupay: l'attaccante del Marsiglia è in rotta con De Zerbi, idea Pisa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Modena si prepara al big match col Monza. Sottil: "Abbiamo l'incazzatura positiva giusta"
Immagine news Serie B n.2 Angelozzi: "Il Bari sembrava competitivo, ma il calcio stupisce. Come mi è successo a Frosinone"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, ufficializzate date e orari dalla 22ª alla 29ª giornata del campionato 2025-26
Immagine news Serie B n.4 Bari in totale crisi. Ventola: "I calciatori adesso devono prendersi delle responsabilità"
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, Aquilani eguaglia il record di vittorie consecutive del club. Col Cesena, per superarlo
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, Abildgaard indica la via: "Sfruttare di più il 'Ferraris' e vincere con la Reggiana"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trento, Piazzi: "Mercato? Dobbiamo costruirci in casa una rosa forte: focus sugli Under 25"
Immagine news Serie C n.2 Novara, Boveri: "Quando non vanno, paga il mister. Ma ci aspettiamo di più dalla squadra"
Immagine news Serie C n.3 Pro Vercelli, Delechat: "Non sono un fan del mercato di gennaio, ma sicuramente arriverà un portiere"
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Ravenna e Catania, primo step raggiunto. Sono i tre club campioni di inverno in C
Immagine news Serie C n.5 Forlì, Mariani è chiaro: "A ogni operazione in uscita ne corrisponderà una in entrata"
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Novara saluta Zanchetta. Esonerato
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Supercoppa Women, il trofeo a Pescara: sale l’attesa per Juventus-Roma dell’11 gennaio
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Meritata la conquista dei Quarti di Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Piekarska: "Pensiamo già alla Supercoppa. Saremo pronte per quel match"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Giugliano non si muove: "Resto qua, il mio futuro è in panchina"
Immagine news Calcio femminile n.5 Rita Guarino riparte dall'Inghilterra: è la nuova allenatrice del West Ham
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, chiusi gli ottavi di finale: tutte le squadre qualificate
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?