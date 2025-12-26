Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cremonese, ultima in una classifica, sfida il Napoli, ultimo in un’altra graduatoria

Cremonese, ultima in una classifica, sfida il Napoli, ultimo in un'altra graduatoria
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:56Le Statistiche
Redazione Footstats

Strano da scriversi ma… Cremonese-Napoli sarà sfida fra club ultimi in due classifiche stagionali. Grigiorossi fanalino di coda per differenza fra punti fatti in casa, 9, e punti raccolti in trasferta, 12: meno 3. Azzurri in coda per differenza fra punti fatti in trasferta, 12, e punti raccolti in casa, 19: meno 7. Traducendo, neopromossa che, stranamente, va meglio lontano dallo Zini, mentre i campioni d’Italia in carica sembrano soffrire la distanza dal Maradona – San Paolo (anche se qualche giorno fa hanno vinto la Supercoppa Italiana superando a Riad prima il Milan e poi il Bologna, squadre contro cui in questo campionato avevano perso rispettivamente al Meazza e al Dall’Ara).
Ammontano a 12 gli scontri diretti in campionato fra lombardi e campani, A più B, con i primi padroni di casa. La bilancia dei precedenti racconta di 3 vittorie grigiorosse, 7 segni X, 2 successi azzurri, 11 gol marcati/subiti da ciascuna compagine.
Con numeri simili è ovvio che anche i punteggi più ricorrenti abbiano a che fare col pari: l’1-1 comparso in 4 circostanze; quello ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0, visto in 3 occasioni.
Cremonese che arriva a questo appuntamento forte di 21 punti (5V – 6X – 5P con 18GF e 18GS), 9 dei quali in casa (2V – 3X – 2P con 9GF e 9GS). Nell’ultimo turno ha fatto 0-0 all’Olimpico di Roma contro la Lazio. Napoli che si trova a quota 31 (10V – 1X – 4P con 22GF e 13GS), ma soltanto 12 in esterna (4V – 0X – 4P con 8GF e 7GS). Non ha giocato in campionato ma, come già scritto, ha affrontato il doppio impegno di Supercoppa.

CONFRONTI DIRETTI A CREMONA (SERIE A E SERIE B)
12 incontri disputati
3 vittorie Cremonese
7 pareggi
2 vittorie Napoli
11 gol fatti Cremonese
11 gol fatti Napoli

PRIMA SFIDA A CREMONA IN CAMPIONATO
Cremonese-Napoli 0-0, 26° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A CREMONA IN CAMPIONATO
Cremonese-Napoli 1-4, 9° giornata 2022/2023

© Riproduzione riservata
