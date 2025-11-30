All'Atalanta manca un rigore...alla Fiorentina la vittoria

Squillante vittoria dell’Atalanta in Champions League, ma in campionato gli orobici vengono da tre ko di fila ed hanno salutato di recente Juric per fare posto a Palladino (che tra l’altro è anche un ex). La Fiorentina, insieme al Verona, è l’unica squadra di A a non aver vinto ancora una partita e non a caso queste due squadre occupano l’ultimo posto in classifica a pari merito.

Anche i gigliati così come i bergamaschi hanno cambiato allenatore: dopo l’esonero di Pioli è arrivato Vanoli che ha ottenuto due pareggi nelle due gare di Serie A in cui è stato sulla panchina.

Atalanta sostanzialmente abbonata ai pareggi tra le mura amiche quest’anno: quattro partite su sei sono finite con la divisione della posta. Però il pari non si verifica da cinque partite in Atalanta-Fiorentina (tre successi nerazzurri e due viola).

C’è anche uno squillante 1-7 nella storia degli incontri giocati in campionato a Bergamo. Il 2 Febbraio 1964 fu un giorno di gloria per i viola, ma anche per Kurt Hamrin autore addirittura di una cinquina.

La compagine prima allenata da Juric e ora da Palladino è rimasta l’unica in Serie A a non aver avuto ancora un rigore a favore, mentre la Fiorentina ne ha battuti tre, tutti trasformati.

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO (SERIE A E SERIE B)

66 incontri disputati

23 vittorie Atalanta

26 pareggi

17 vittorie Fiorentina

78 gol fatti Atalanta

72 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO

1929/1930 Serie B Atalanta vs Fiorentina 0-1, 24° giornata

L’ULTIMA SFIDA A BERGAMO

2024/2025 Serie A Atalanta vs Fiorentina 3-2, 4° giornata