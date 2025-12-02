Hellas Verona in difficoltà, ma tra un mese arriva il mercato. Il punto tra entrate e uscite

Due dicembre 2025, due gennaio 2026. A un mese esatto dall'apertura del calciomercato invernale, l'Hellas Verona deve per forza riflettere su alcune operazioni, soprattutto in entrata, che possano permettere alla squadra di risollevarsi da una situazione estremamente difficile in classifica.

Il possibile mercato in entrata. L'idea è quella di una mezzala di qualità. Dato l'infortunio di Suslov, il Verona aveva già chiuso Baldanzi, che poi è saltato il 31 agosto per il dietrofront della Roma. Poi Sogliano ha bloccato Faivre del Bournemouth, che a poche ore dalla chiusura ha cambiato idea. Sono arrivati Gagliardini e Akpa-Akpro, ma con caratteristiche differenti, e in più si è fatto male Serdar (comunque in via di recupero ma da testare sul campo, ndr). Poi un giocatore a destra: dietro a Belghali c'è solo il giovane Fallou Cham che però arriva dalla Serie D e che dopo gli errori contro il Cagliari non ha più visto il campo. E Belghali ha conquistato la chiamata dell'Algeria, dunque può andare in Coppa d'Africa. Da capire inoltre se il ds Sogliano vorrà fare riflessioni su portiere e centravanti, ma ad ora non ci sono indicazioni concrete.

Il possibile mercato in uscita. Detto dell'interesse di tante squadre per Giovane, col Verona che però vorrebbe venderlo eventualmente in estate, in uscita al momento ci può essere Kastanos, forse Niasse e Slotsager (ma solo in prestito).