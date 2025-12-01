E quando il tempo sta per scadere...emerge il Bologna. La Cremonese in Emilia...

Lunga striscia positiva messa insieme dal Bologna che vede da vicino la parte altissime della classifica: nove risultati utili di fila (6 vittorie e 3 pareggi) per la squadra allenata da Vincenzo Italiano. La Cremonese invece ha invece subito tre sconfitte una dietro l’altra e nelle ultime dieci ne ha vinta una sola.

C’è un solo successo in campionato della Cremonese in casa degli emiliani, ovvero lo 0-2 del 12 aprile 1987, in Serie B: con gol di Marco Nicoletti e Attilio Lombardo. In Serie A invece tre precedenti con un successo rossoblu e due pareggi, entrambi per 1-1.

Prima dello svolgimento di questo turno di campionato, il Bologna era in testa alla classifica dei marcatori diversi (coop del gol) con 11 realizzatori, assieme però a Inter e Juventus.

Sempre il Bologna è la formazione più prolifica in Serie A tra il 31’ e il 60’ con 10 reti all’attivo. Non solo, è anche la squadra che ha segnato di più nei minuti di recupero con 4 gol (1 nel primo tempo e 3 nella ripresa).

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERIE A E SERIE B)

9 incontri disputati

3 vittorie Bologna

5 pareggi

1 vittoria Cremonese

12 gol fatti Bologna

9 gol fatti Cremonese

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA

1929/1930 Serie A Bologna vs Cremonese 4-1, 15° giornata

L’ULTIMA SFIDA A BOLOGNA

2022/2023 Serie A Bologna vs Cremonese 1-1, 19° giornata