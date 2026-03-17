Aaron Ramsey fuori dai convocati del Galles. Bellamy: "Non gioca da sette mesi"

In giornata sono stati diramati i convocati del Galles, per i playoff in vista dei Mondiali. I britannici sfideranno la Bosnia a Cardiff e in caso di successo giocheranno in finale contro l'Italia o l'Irlanda del Nord, sempre a Cardiff.

Nella lista di Craig Bellamy spicca l'assenza di Aaron Ramsey, che del Galles sarebbe il capitano. Questo perché l'ex Juventus è senza squadra da dicembre, dopo aver laciato i Pumas. Tuttavia la sua ultima partita ufficiale risale a settembre.

Ramsey ha dichiarato di voler giocare i Mondiali qualora la nazionale si qualificasse, ma le speranze sembrano affievolirsi sempre più. In merito Bellamy ha dichiarato: "Non gioca una partita ufficiale da sette mesi e non è in nessuna squadra. Non spetta a me parlare del suo futuro ma sono sicuro che la situazione si risolverà da sola".