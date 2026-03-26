Francia, Dembele pronto a giocare dopo mesi di assenza in nazionale. Lo farà con Mbappe?

Il ritorno in nazionale di Ousmane Dembélé accende un insolito dibattito tattico in casa Francia. A pochi mesi dalla conquista del Pallone d'Oro, l’esterno offensivo del Paris Saint-Germain è pronto a rimettersi la maglia dei Bleus nell’amichevole di prestigio contro il Brasile, dopo una lunga assenza iniziata lo scorso settembre per un infortunio muscolare.

Per il commissario tecnico Didier Deschamps, il rientro del campione rappresenta una risorsa preziosa, ma anche una sfida sotto il profilo tattico. Dove schierarlo? La sua versatilità apre a molteplici soluzioni, come confermato dallo stesso CT: "Ha la capacità di giocare in tutte le zone offensive". Tradizionalmente impiegato come ala destra, Dembélé può però adattarsi anche sull’altro lato del campo o in posizione più centrale. Negli ultimi mesi a Parigi ha infatti mostrato progressi importanti anche da falso nove o seconda punta, sfruttando velocità, dribbling e capacità di creare superiorità numerica.

Il suo rientro in nazionale arriva in un momento chiave, con la Francia impegnata a definire assetto e gerarchie in vista del Mondiale. Dopo mesi complicati, tra problemi fisici e tensioni tra club e federazione, Dembélé ha ora l’occasione di rilanciarsi anche in nazionale. Più che la posizione specifica, sarà fondamentale trovare il giusto equilibrio offensivo per valorizzarne le qualità senza compromettere la struttura della squadra, cercando magari il modo ideale per farlo coesistere con Mbappé. La sfida contro il Brasile offrirà già indicazioni importanti sulle intenzioni di Deschamps e sul ruolo che il numero uno d’Europa potrà avere con i Bleus.