FIFA, il 30 aprile si terrà il 76° Congresso: non sono attese comunicazioni sull'Iran

La FIFA si riunirà il prossimo 30 aprile, a partire dalle 9.30 ora locale, nel 76° Congresso FIFA, che si terrà presso il Vancouver Convention Centre di Vancouver, Canada. Non sono attese comunicazioni ufficiali in merito alla partecipazione - o meno - dell’Iran ai prossimi Mondiali: nelle scorse ore Paolo Zampolli (vicinassimo a Donald Trump) ha scritto a Gianni Infantino chiedendo la sostituzione della nazionale di Teheran con l’Italia. La FIFA non commenterà ufficialmente la vicenda in alcun modo, ma lo stesso Infantino si è già espresso in merito e il ripescaggio degli azzurri resta una possibilità decisamente lontana dal credibile.

Di seguito l’ordine del giorno: è opportuno segnalare che il quarto punto (“Sospensione o espulsione di una Federazione affiliata”) non fa riferimento a situazioni specifiche, ma è sempre presente nell’agenda del Congresso FIFA, a prescindere dal fatto che sia una possibilità concreta o meno.

1. Apertura dei lavori

2. Appello nominale e dichiarazione che il Congresso è stato convocato e composto in conformità allo Statuto

3. Nomina degli scrutatori e delle Federazioni affiliate incaricate di verificare il verbale

4. Sospensione o espulsione di una Federazione affiliata

5. Approvazione dell’ordine del giorno

6. Approvazione del verbale 75° Congresso FIFA – Asunción, 15 maggio 2025

7. Discorso del Presidente

8. Relazione annuale 8.1 Attività nel 2025 8.2 Bilancio consolidato 2025 8.3 Bilancio statutario FIFA 2025 8.4 Relazione dei revisori 8.5 Relazione del Comitato FIFA Governance, Audit e Compliance 8.6 Votazione sull’approvazione del bilancio consolidato 2025 e del bilancio statutario FIFA 2025 8.7 Budget del ciclo 2027-2030 e budget 2027 8.8 Votazione sull’approvazione del budget del ciclo 2027-2030 e del budget 2027 8.9 Nomina dei revisori per il periodo 2026-2028

9. Elezione di un membro del Comitato Disciplinare

10. Discussione delle proposte presentate dalle Federazioni affiliate e dal Consiglio entro i termini previsti dall’articolo 28, paragrafo 1, dello Statuto FIFA

11. Aggiornamento sull’iniziativa Global Stand Against Racism

12. Considerazioni finali del Presidente

13. Prossimo congresso