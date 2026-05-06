Stati Uniti, Pochettino ammette: "Una sfida venire qui senza avere tempo a disposizione"

Mauricio Pochettino è l'uomo del momento. Commissario tecnico degli Stati Uniti, è pronto ormai a partecipare al suo primo Mondiale da allenatore in carriera, consapevole di competere come uno dei paesi ospitanti. La guida argentina, ex Tottenham, si prepara ad affrontare un percorso tortuoso nel girone D con Australia, Paraguay e Turchia. Ma in carica ormai da settembre 2024, racconta cosa abbia appreso fino a questo momento: "Ho imparato molto nell'anno e mezzo circa che abbiamo trascorso qui", ha esordito nell'intervista rilasciata alla FIFA.

"È stata una sfida: venire qui senza avere molto tempo a disposizione, perché normalmente i cicli di una nazionale durano quattro anni. A causa di come sono andate le cose, ho dovuto prendere il comando con pochissimo tempo, pochissime partite e pochissime sessioni di allenamento per poter osservare i giocatori e acquisire quella conoscenza necessaria", ha proseguito Pochettino. "Ora abbiamo esperienza, abbiamo dovuto adattarci rapidamente alle circostanze e credo che l'abbiamo fatto bene. I giocatori e tutto lo staff della federazione hanno avuto l'umiltà e, allo stesso tempo, la capacità di renderci il percorso un po' più semplice. Penso che siamo in una buona posizione".

Considerato il talento presente in rosa, la vera domanda è fin dove potrà spingersi la Nazionale a stelle e strisce quest'estate. La previsione di Pochettino: "Credo che abbiamo il talento per competere e per credere di poter fare grandi cose, ma... il talento senza l'impegno è un gioco che si trasforma in individualismo, e non si vince solo con le individualità. Si vince attraverso l'impegno nel generare o creare una squadra con una base solida, una struttura solida, affinché quando emerge il talento, la squadra lo sostenga e gli dia la possibilità di fare la differenza".