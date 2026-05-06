Mondiali 2026, la Rai ha scelto le 35 partite che trasmetterà in chiaro: la prima sarà Messico-Sudafrica
Poco più di un mese al via dei Mondiali e anche se l'Italia non ci sarà, gli appassionati si preparano a 39 giorni no stop di calcio. La Rai sarà ancora una volta la tv che trasmetterà in chiaro la competizione e secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, è arrivata la scelta sulle 35 partite che trasmetterà. Le gare saranno divise tra 17 match della fase a gironi, 6 incontri dei sedicesimi di finale, 4 degli ottavi di finale, 4 dei quarti di finale, oltre alle semifinali e la finalissima. Di seguito, l’elenco completo delle partite, che andranno in onda tutte in chiaro su Rai1, l’80% circa in prima serata:
FASE A GIRONI
11 giugno – Messico-Sudafrica, ore 21.00
12 giugno – Canada-Bosnia Erzegovina, ore 21.00
13 giugno – Brasile-Marocco, ore 24.00
14 giugno – Paesi Bassi-Giappone, ore 22.00
15 giugno – Belgio-Egitto, ore 21.00
16 giugno – Francia-Senegal, ore 21.00
17 giugno – Inghilterra-Croazia, ore 22.00
18 giugno – Svizzera-Bosnia Erzegovina, ore 21.00
19 giugno – USA-Australia, ore 21.00
20 giugno – Germania-Costa d’Avorio, ore 22.00
21 giugno – Belgio-Iran / Spagna-Arabia Saudita, ore 18.00 e 21.00
22 giugno – Argentina-Austria, ore 19.00
23 giugno – Inghilterra-Ghana, ore 22.00
24 giugno – Svizzera-Canada, ore 21.00
25 giugno – Ecuador-Germania, ore 22.00
26 giugno – Norvegia-Francia, ore 21.00
27 giugno – Panama-Inghilterra / Croazia-Ghana, ore 23.00
SEDICESIMI DI FINALE
28 giugno – 2A-2B, ore 21.00
29 giugno – 1E – 3A/B/C/D/F, ore 22.30
30 giugno – 1 I – 3C/D/F/H, ore 19.00/23.00
1° luglio – 1G – 3A/E/H/I/J, ore 21.00
2 luglio – 1H-2J, ore 20.00
3 luglio – 2D-2G, ore 19.00/23.00
OTTAVI DI FINALE
4 luglio – W73-W75, ore 22.00
5 luglio – W76-W78, ore 21.00
6 luglio – W83-W84, ore 22.00
7 luglio – W85-W87, ore 22.00
QUARTI DI FINALE
9 luglio – W89-W90, ore 22.00
10 luglio – W93-W94, ore 21.00
11 luglio – W91-W92, ore 21.00
12 luglio – W95-W96, ore 03.00
SEMIFINALI
14 luglio – W97-W99, ore 22.00
15 luglio – W98-W100, ore 21.00
FINALI
18 luglio – finale 3° posto, ore 22.00
19 luglio – finale 1° posto, ore 21.00
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