Trasporti troppo costosi, tifosi scozzesi noleggiano scuolabus: avranno anche la scorta

Una "genialata" che è finita su tutte le prime pagine. Secondo quanto riportato dalla BBC, circa un centinaio di sostenitori della Scozia ha deciso di aggirare i costi elevati dei trasporti ufficiali organizzati dalla FIFA con una soluzione decisamente alternativa: affittare una flotta di scuolabus americani.

L’iniziativa riguarda la prima partita del girone contro la Haiti, in programma il 14 giugno al Gillette Stadium, nei pressi di Boston. Il gruppo di tifosi, che alloggerà a Providence, ha noleggiato ben 20 bus al costo di circa 38 dollari a persona, una cifra nettamente inferiore rispetto ai prezzi ufficiali. "Ci siamo detti: 'E se usassimo gli scuolabus?' Con le scuole chiuse, forse sarebbero rimasti inutilizzati", ha spiegato uno di loro. Dopo aver contattato alcune aziende locali, la proposta si è rivelata concretamente vantaggiosa.

La scelta nasce come risposta diretta ai rincari imposti per il torneo: si parla di circa 80 dollari per un viaggio in treno e 90 per un autobus, cifre fino a tre volte superiori rispetto alle tariffe abituali per il tragitto Boston-stadio. Un aumento che ha spinto i fan a organizzarsi in autonomia... e in economia. Non solo risparmio: il gruppo potrà anche contare su una scorta della polizia locale fino all’autostrada. Curiosamente, non tutte le città adotteranno lo stesso approccio: a Miami, per esempio, in occasione della sfida contro il Brasile, i tifosi con biglietto avranno diritto al trasporto gratuito verso lo stadio.