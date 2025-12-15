Tottenham, il futuro di Thomas Frank è in bilico: Pochettino prima scelta per la panchina

Il futuro di Thomas Frank sulla panchina del Tottenham Hotspur inizia a essere seriamente in discussione. Arrivato a Londra nell’estate 2025 con grandi aspettative, il tecnico danese è ora sotto pressione a causa di una serie di prestazioni deludenti e di un crescente malcontento da parte dei tifosi.

I risultati altalenanti hanno allontanato gli Spurs dalla corsa alla Top 4 di Premier League, obiettivo dichiarato a inizio stagione. Secondo quanto riportato da caughtoffside all’interno del club sarebbero già iniziati i primi ragionamenti sul futuro di Frank, con Mauricio Pochettino individuato come il principale candidato in caso di cambio in panchina.

La proprietà del Tottenham, al momento, non ha in programma un esonero immediato. Il club continua a mostrare fiducia nel tecnico danese, ritenendo che meriti ancora tempo per dare un’identità chiara alla squadra e applicare pienamente le proprie idee tattiche. Tuttavia, dietro le quinte cresce l’irritazione di alcuni dirigenti, preoccupati che la stagione possa prendere una piega negativa se i risultati non dovessero migliorare a breve.

Le recenti prestazioni, tra cui il pesante 3-0 subito contro il Nottingham Forest e alcuni pareggi contro squadre di bassa classifica, hanno alimentato i dubbi. La squadra appare fragile in difesa, poco fluida in fase offensiva e priva di una vera identità di gioco.

In caso di svolta, Pochettino resta la prima scelta. Attualmente ct degli Stati Uniti, l’argentino – protagonista della storica finale di Champions League del 2019 – gode ancora di enorme credito tra i tifosi e conosce perfettamente l’ambiente Spurs.

Sul taccuino del club figurano anche Oliver Glasner, protagonista di un ottimo lavoro al Crystal Palace, e Marco Silva, apprezzato per quanto fatto al Fulham con risorse limitate.