Pochettino vuole tornare in Premier League: "La vincerò, ma non so con quale club"

Guardare avanti senza accontentarsi: è il messaggio che Mauricio Pochettino invia al Tottenham, parlando del presente e delle ambizioni che, a suo giudizio, il club deve tornare a coltivare. Intervenuto a The High Performance Podcast, l’ex tecnico degli Spurs – oggi commissario tecnico della Stati Uniti – ha chiarito che il successo in Europa League della scorsa stagione “è stato bello, ma non sufficiente”.

“Il Tottenham è un club che deve pensare a vincere la Premier League e la Champions League”, ha spiegato Pochettino. “Oggi le strutture sono da Champions League: in passato non le avevamo, adesso sì. I tifosi hanno apprezzato quando abbiamo lottato davvero per il titolo e per l’Europa che conta”.

Poi il passaggio chiave sul valore dei trofei: “Festeggiare è sempre bello, ma per un club come il Tottenham non basta vincere l’Europa League. Non è abbastanza puntare solo a Coppa di Lega, FA Cup o Conference. I tifosi vogliono essere in Champions, crederci fino in fondo e lottare per la Premier”. Pochettino ha insistito sull’aspetto mentale: “Se non credi, se non hai fede, fame e passione, è difficile arrivarci. La Champions è un sogno, come il Mondiale”.



E sul futuro, senza sbilanciarsi: “Sì, proverò a vincere la Premier League. Con quale club? Non lo so. Ma come staff siamo nel nostro momento migliore: abbiamo energia, conoscenze ed equilibrio per dare cose positive a qualsiasi club”.