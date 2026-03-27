Turchia in finale playoff, Yıldız: "Orgoglioso del gruppo, ora pensiamo al Kosovo"
La Turchia conquista una vittoria pesante contro la Romania (1-0) e stacca il pass per la finale playoff, dove affronterà il Kosovo. Tra i protagonisti del successo c’è Kenan Yıldız, che ha analizzato la gara sottolineando le difficoltà incontrate, soprattutto nel primo tempo: "Nel primo tempo non siamo riusciti a segnare. Avevo tre giocatori addosso", ha spiegato l’attaccante turco, evidenziando l’attenzione difensiva degli avversari soprattutto nei suoi confronti. "Nella ripresa abbiamo trovato il gol e la partita è migliorata".
Yıldız ha poi elogiato il gruppo, sottolineando lo spirito collettivo che ha permesso alla squadra di portare a casa il risultato: "Sono molto orgoglioso di questa squadra, siamo un gruppo davvero forte". Il giocatore della Juventus ha poi ribadito la difficoltà della sfida: "È stata una partita complicata contro un avversario tosto, molto forte fisicamente". Ora lo sguardo è già rivolto alla finale decisiva per l'accesso al Mondiale: "Faremo del nostro meglio nella prossima partita, dopo esserci allenati bene e aver recuperato le energie".
La Turchia, trascinata dall’entusiasmo e dalla qualità dei suoi giovani, si prepara così all’ultimo ostacolo verso il Mondiale, con la consapevolezza di avere le carte in regola per giocarsi tutto contro il Kosovo.
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