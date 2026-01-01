Un altro Zidane con la maglia dell'Algeria? Dopo Luca, la Federazione ci prova con Elyaz

Dopo l’ingresso di Luca Zidane nella nazionale algerina lo scorso ottobre e la sua partecipazione positiva alla Coppa d’Africa, la Federazione calcistica guarda ancora in casa Zidane. Nel mirino è finito infatti il fratello minore, Elyaz Zidane, difensore classe 2005 considerato un prospetto interessante per il futuro della retroguardia verde.

Secondo quanto riportato dalla stampa algerina, il profilo del giovane centrale piace molto ai dirigenti federali, che vedono in lui un potenziale rinforzo per una difesa chiamata a rinnovarsi nei prossimi anni. La strategia sarebbe chiara: investire su talenti giovani, con margini di crescita, in grado di garantire continuità nel medio-lungo periodo. Al momento, però, la trattativa resta in fase interlocutoria ed Elyaz Zidane non avrebbe ancora avviato le procedure per il cambio di nazionalità sportiva. Il difensore ha infatti vestito la maglia delle selezioni giovanili francesi, collezionando 46 presenze e tre reti tra Under 17 e Under 20, elemento che rende necessario un passaggio formale prima di poter rappresentare l’Algeria a livello senior.

Questa mancanza di un segnale concreto da parte del giocatore avrebbe raffreddato l’entusiasmo iniziale e ora si attende una presa di posizione chiara. Dopo aver convinto Luca, l’Algeria spera ora di replicare l’operazione con il fratello più giovane. Ma, come spesso accade in questi casi, la decisione finale spetterà esclusivamente al calciatore.