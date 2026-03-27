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Argentina, Messi sì o no ai Mondiali? Scaloni: "Io lo voglio, ma dipende dalla sua condizione"

Argentina, Messi sì o no ai Mondiali? Scaloni: "Io lo voglio, ma dipende dalla sua condizione"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 18:11Mondiali 2026
Yvonne Alessandro

Il dubbio amletico attanaglia le menti di chiunque, dai tifosi dell'Argentina agli appassionati di sport e calcio, passando per la stampa e i media: Lionel Messi parteciperà ai Mondiali 2026 questa estate? A soli 81 giorni dall'inizio della competizione iridata in programma negli USA, in Messico e in Canada il commissario tecnico dell'Albiceleste Lionel Scaloni ha preso parola a riguardo: "Questa è una domanda più per lui", ha detto quando gli è stato chiesto se la Pulga a 38 anni giocherà nel torneo.

Messi ha vinto il premio come miglior giocatore del torneo ai Mondiali del 2022 ed è il miglior marcatore di sempre del suo Paese con 115 gol, oltre ad aver sollevato in cielo la Coppa del Mondo in Qatar quattro anni fa. "Per quanto mi riguarda, sapete già come la penso", ha detto Scaloni. "Farò tutto il possibile per assicurarmi che ci sia. Credo che, per il bene del calcio, debba esserci". Rammentando però che il via libera definitivo arriverà solamente da Messi: "Non sono io a decidere. Dipende da lui, dal suo stato d'animo, dalla sua condizione fisica".

"È difficile perché non sono solo gli argentini a volerlo vedere, tutti vogliono vederlo. Voglio che ci sia, ma spetta a lui decidere. Si è guadagnato il diritto di prendere questa decisione con serenità", ha aggiunto il CT dell'Argentina. "Non abbiamo fretta. Sappiamo che qualunque cosa deciderà sarà il meglio per la squadra e per lui. Speriamo che ci sia". Intanto le amichevoli contro la Mauritania (27 marzo) e lo Zambia (31 marzo) vedranno l'ex Barcellona in campo: "Messi giocherà entrambe le partite, ma vedremo se lo farà dall'inizio", la precisazione di Scaloni.

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