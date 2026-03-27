La sconfitta con la Francia preoccupa il Brasile: "Divario preoccupante, abbiamo dei limiti"

La vittoria della Francia sul Brasile per 2-1 nell'amichevole disputata ieri a Foxborough ha evidenziato in modo chiaro il divario tra le due nazionali e la stampa brasiliana è preoccupata. "Non c’è stato nessun colpo di scena", scrive Globo Esporte, sottolineando come i transalpini abbiano imposto la loro superiorità nonostante l’inferiorità numerica per oltre 40 minuti. "Il successo della Francia dimostra la sua regolarità e riconoscere i nostri limiti è il passo più importante a due mesi e mezzo dal Mondiale", osserva il quotidiano.

Il capitano francese Kylian Mbappé, autore del primo gol con un pregevole pallonetto, ha vinto il duello a distanza con Vinícius Júnior. "La Francia di Mbappé mette il Brasile in ginocchio", titola Marca, mentre Olé sottolinea i due gol contro una Seleção apparsa "timida". Secondo l’editorialista di Globo Esporte, Alexandre Alliatti, "le differenze tra le due squadre sono state messe in evidenza in modo impressionante. La Francia dispone di un gruppo di giocatori superiore e, soprattutto, funziona con maggiore precisione. Nei passaggi e negli scambi offensivi, a volte sembrava potessero giocare ad occhi chiusi".

La stampa brasiliana evidenzia anche le criticità della difesa verdeoro: "È possibile che nessuno dei difensori schierati giovedì sia titolare al Mondiale e che alcuni non vengano neppure convocati. Ricordare che esistono squadre superiori alla nostra è utile per crescere", conclude il giornale. Rodrigo Coutinho, altro editorialista, sottolinea il pessimismo: "Il divario tra Francia e Brasile era già evidente prima della partita. La conferma sul campo è stata preoccupante: il Brasile non è riuscito a dominare neanche dopo l’espulsione di Upamecano nel secondo tempo".