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Jonathan Rowe, un giorno vorrà tornare in Premier League. Ed è già seguito dalle big

Jonathan Rowe, un giorno vorrà tornare in Premier League. Ed è già seguito dalle bigTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

Jonathan Rowe può essere il prossimo oro di Bologna? Arrivato in estate dopo l'esperienza con l'Olympique Marsiglia - e la discussione con Adrien Rabiot che ha portato alla cessione di entrambi - ha avuto delle difficoltà al momento dell'ambientamento, come ha detto lui stesso. "Capire il vostro calcio non è stato facile, Italiano ci ha messo un po' di più a integrarmi al meglio. Non sono sicuro del perché, forse ha visto qualcosa he io non avevo visto. Ma ho lavorato duro per avere spazio, ora iniziamo a capirci di più".

Pochi gol finora in campionato, solo due, meglio in Europa League, con quattro. Abbastanza però per vederlo migliorare partita dopo partita, fino a un rendimento più che discreto.

Ora ci sono le big inglesi sul suo profilo e lui non si tira indietro. "È il campionato migliore al mondo, debuttarci nel 2021 è stato un onore e mi ha fatto venire voglia di giocarci tante partite. Si aspira sempre al massimo: non so quando, ma un giorno voglio tornarci". Nella sua carriera anche il passaggio a Marsiglia: "Non è stata facile, ogni piccola cosa veniva ingigantita. Poi De Zerbi ha cambiato modulo e questo non mi ha aiutato. Era lui la ragione per cui avevo scelto Marsiglia, ho imparato tanto e gli auguro il meglio al Tottenham". Oggi Jonathan Rowe compie 23 anni.

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