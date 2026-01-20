Marco Brescianini, la scommessa della Fiorentina sulla salvezza. 4 punti in 7 giorni

Marco Brescianini non è uno dei simboli della rinascita viola, ma lavora per diventarlo. Perché da quando è arrivato la Fiorentina ha raccolto ben quattro punti, uno con il Milan e l'altro con il Bologna, utilissimi per la rincorsa salvezza. La sensazione è che possa entrare nelle rotazioni in breve tempo, anche per la capacità di segnare, uno dei suoi migliori punti di forza nell'esperienza con l'Atalanta. Non straordinaria ma di certo non da buttare: 50 partite con 7 gol e 2 assist, quasi sempre da subentrato.

Forse anche per questo la voglia è stata quella di cambiare. Arrivato in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di salvezza della squadra toscana. Impossibile fare le carte a come proseguirà questo campionato, ma nell'ultimo periodo sembra una scommessa con alta probabilità di riuscita.

Nel momento della sua presentazione ha spiegato così la sua scelta. "Personalmente non è stato difficile accettare la Fiorentina, il progetto che mi hanno presentato è ambizioso e stimolante. La storia della Fiorentina poi parla da sola. All'Atalanta stavo trovando meno spazio ed è stata un'operazione veloce, voglio ringraziare i direttori. La mia voglia di mettermi in mostra è prevalsa rispetto a quello che poteva essere un percorso con l'Atalanta. Ringrazio anche i nerazzurri perché a Bergamo mi sento cresciuto e ora non vedo l'ora di iniziare qui". Oggi Marco Brescianini compie 26 anni.