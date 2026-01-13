Mario Yepes, il direttore sportivo della Colombia. In Italia con Chievo, Milan e Atalanta

Passare dal Paris Saint Germain al Chievo non è qualcosa di banale. Lo ha fatto Mario Yepes nel 2008 quando, a 32 anni, voleva provare il calcio italiano, lasciando la Ville Lumiere per la comunque più che godibile Verona. Ci arrivava con un carico di esperienza straordinario, ma anche la voglia di stupire. E ce l'ha fatta, considerando che due stagioni dopo lo prenderà il Milan di Silvio Berlusconi, con cui vincerà uno Scudetto - il penultimo - ma soprattutto farà coppia con Thiago Silva.

Leader silenzioso e affidabile, bravo nella lettura del gioco, nell'anticipo e soprattutto in fase aerea. Così è riuscito ad arrivare in rossonero, rimanendoci per tre anni, salvo poi concludere la sua esperienza italiana con la maglia dell'Atalanta: tempi diversi rispetto a quelli di Gian Piero Gasperini, con i lombardi che dovevano riuscire a centrare la salvezza. Poi il passaggio al San Lorenzo.

Yepes è stato capitano della nazionale colombiana per anni, ora ci lavora, sì, ma da dietro la scrivania. Perché da qualche stagione - dopo una fugace esperienza da allenatore all'America di Calì - è il direttore sportivo dei Cafeteros, tornati ai Mondiali dopo una edizione, quella in Qatar, di assenza. Oggi Mario Yepes compie 50 anni.