Oggi avrebbe compiuto 65 anni, Celeste sempre con noi

"Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" - Celeste Pin (San Martino di Colle Umberto, 25 aprile 1961 - Firenze 22 luglio 2025)

il 22 luglio 2025 ci ha lasciato un amico, un grande calciatore, un uomo buono. Celeste Pin era uno di noi oltre che un valente opinionista del nostro gruppo. Riproponiamo questa vecchia intervista che aveva rilasciato alla nostra radio due anni fa:

A TMW Radio, a Storie di Calcio, protagonista è stato Celeste Pin. Per anni bandiera della Fiorentina dopo aver esordito da professionista nel Perugia, con i viola il difensore giocò la finale di Coppa UEFA 1989-1990 persa contro la Juventus. Pin Ha militato anche con Verona e Siena, dove ha chiuso la carriera agonistica. In totale ha collezionato 263 (+1 spareggio) presenze in Serie A con 3 gol, 136 presenze e 2 gol in Serie B e 19 con 1 gol in Serie C.

Nella puntata si è parlato del suo cammino con la Viola ma è anche tornato sulle proteste nell'andata della finale di coppa UEFA con la Juve sul 2-1 (la partita finì 3-1 per i bianconeri) e soprattutto ciò che successe negli spogliatoi, con Casiraghi che, rientrando negli spogliatoi gli disse: "Noi siamo la Juventus".