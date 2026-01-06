Romeo Lavia, pagato oltre 60 milioni due anni e mezzo fa. Ma spesso infortunato

Romeo Lavia, in due anni e mezzo di Chelsea, ha giocato solamente 47 volte. Ha sì, vinto la Conference League e il Mondiale per Club - da protagonista con quattro presenze - ma poi si è infortunato il 29 di giugno con uno stiramento muscolare. Ritornato titolare contro Ajax e Qarabag, in Champions League, è rimasto in campo solo otto minuti contro gli azeri prima di lasciare il campo. Totale partite finora in tutte le competizioni, sette, con 240 minuti giocati. Un anno fa solamente 22 partite in campo.

Una sfortuna anche per Maresca, che lo considerava come uno dei possibili titolari. Non è dato sapere se proprio la sua assenza è stato fra i motivi del dicembre nero che ha portato anche all'esonero del tecnico. Lavia è certamente uno dei giovani più interessanti della scena europea, visto che era stato pagato oltre 60 milioni di euro a soli diciannove anni, dopo una ottima stagione con il Southampton.

Potrebbe tornare presto in campo, ma non è detto che il Chelsea non si attrezzi per fare diversamente. Perché ci sono stati un paio di interessamenti, in particolare quello del Manchester United. Va detto che dopo l'addio di Ruben Amorim la situazione potrebbe modificarsi. Oggi Romeo Lavia compie 22 anni.