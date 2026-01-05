Zinedine Machach, di Zidane ha solo il nome. Zero presenze con il Napoli in 4 anni

Il trasferimento di Zinedine Machach aveva fatto un discreto rumore in Francia. Perché un giocatore, seppur giovane, che era passato dal Tolosa all'Olympique Marsiglia finendo nella squadra B dopo dieci partite, rimanendo poi svincolato, non era considerato come un possibile craque. Vero è che la spesa poteva valere l'impresa, perché aveva un ingaggio basso e in molti ne riconoscevano le qualità, ma diffidavano perché era una testa calda, con qualche incomprensione con i club precedenti.

Il nome è ovviamente riferito a Zinedine Zidane, campione che al momento della sua nascita stava incominciando la sua brillante carriera. Così è stato il fratello a deciderlo. "Lui ha chiesto a mia madre di darmi questo nome. Mio fratello era un appassionato di calcio e io sono nato nel 1996, quando il giovane Zidane giocava nel Bordeaux. Si è trattata di una scommessa sicura".

Non per il Napoli, ovviamente. Perché dopo l'arrivo nel 2017, a dicembre, non è mai sceso in campo, venendo invece prestato qui e lì. Carpi, Crotone, Cosenza, VV Venlo e Honved, in Ungheria. Nel 2022, dopo quattro anni di prestiti viene ceduto a titolo definitivo allo Ionikos, salvo poi salpare verso l'Australia dove ha giocato per due stagioni. Ora, invece, è in Serie A marocchina. Oggi Zinedine Machach compie 30 anni.