Celik, Pulisic, McKennie: il punto sui rinnovi (non scontati) di tre big della Serie A

Tre situazioni diverse, un filo comune: rinnovi che non decollano e scenari ancora da scrivere. In Serie A i dossier legati a Zeki Celik, Christian Pulisic e Weston McKennie restano sul tavolo delle rispettive dirigenze, tra valutazioni tecniche e tempi che iniziano a pesare.

A Roma il momento è favorevole sul campo, meno fuori. Celik è tra i protagonisti assoluti della stagione della squadra di Gasperini. Eppure la trattativa per il prolungamento è al momento arenata. Il club si è mosso tardi e la proposta presentata, attorno ai due milioni netti, non rispecchia più le aspettative del giocatore, che vorrebbe almeno il doppio, dopo mesi ad alto livello. La distanza economica ha congelato ogni sviluppo, alla finestra c'è anche la Juventus.

Scenario complicato anche in casa Milan. Pulisic, peraltro sulla via del recupero, continua a essere uno dei riferimenti offensivi della squadra per numeri, duttilità e peso specifico, ma sul rinnovo nessuna nuova. Che non è buona nuova: l’assenza di un’offerta formale dal club rossonero ha spiazzato lo statunitense, che si aspettava segnali concreti già da tempo. Il Milan promette di accelerare, ma intanto dall’Inghilterra osservano diversi club, su tutti, Liverpool e Arsenal.

Più distesa, ma non risolta, la situazione che riguarda la Juventus, fresca di rinnovo con Yildiz. McKennie, con Spalletti in panchina, è diventato una pedina centrale e la volontà di continuare insieme c’è da entrambe le parti. I contatti sono avviati e un primo confronto ha dato segnali incoraggianti, anche se restano da definire i dettagli e da tenere lontani eventuali inserimenti esterni. La fumata bianca è possibile, ma non ancora certa.