L'Inter domani sfida il Feyenoord: Dimarco torna titolare, straordinari per Thuram

L'Inter domani tornerà in campo e lo farà contro il Feyenoord in Champions League. Le scelte per Cristian Chivu saranno obbligate perché lo squalificato Bastoni non potrà essere schierato e Pavard riuscirà al massimo ad accomodarsi in panchina. Con Stones ancora assente per infortunio, toccherà a Bisseck, Akanji e Carlos Augusto fare gli straordinari, mentre a sinistra agirà Dimarco, che si riprenderà così il posto da titolare.

Il centrocampo e l'attacco

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nel mezzo al campo toccherà a Zielinski e Mkhitaryan rilevare Calhanoglu e uno tra Sucic e Barella, entrambi titolari nel derby perso 3-1 contro il Milan. Thuram è inamovibile senza Lautaro e farà gli straordinari, con Esposito o Bonny a completare il reparto: giocherà chi sta meglio, probabilmente l'italiano.