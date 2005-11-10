Balde può infiammare il mercato di gennaio in Serie A. Già tre big sulle sue tracce

Tra i giocatori da tenere d’occhio nel prossimo calciomercato di gennaio in chiave Serie A ci sarà anche Alejandro Balde (23 anni), esterno sinistro del Barcellona che sembra pronto a dare l’addio ai blaugrana per la prima volta nella sua carriera da calciatore ed è già finito nel mirino di almeno un paio di squadre del nostro campionato: a Milan e Roma si è aggiunta di recente anche la Juventus.

Piace al Paris Saint-Germain

Classe 2003 e legato al Barcellona con un contratto dalla durata residua di un anno e mezzo, Balde è molto quotato e la concorrenza per le italiane non mancherà. Addirittura, viene segnalato anche il Paris Saint-Germain bi-campione d’Europa in carica, sulle sue tracce. In Francia piace anche al Monaco, società da tempo vicina al suo procuratore, l’influente portoghese Jorge Mendes. E proprio la presenza di quest’ultimo nella trattativa potrebbe persino rappresentare un fattore d’influenza in favore delle squadre di Serie A.

Mendes può essere un fattore

In estate per esempio Mendes aveva già parlato di Balde con due delle tre società italiane coinvolte, il Milan (con cui sembra aver stretto un rapporto molto stretto e diretto) e la Roma. I buoni uffici con queste due realtà potrebbero portare anche ad accelerate prima del previsto. Risulta al momento meno calda la pista Juventus, più dipendente da altre uscite, e realtà meno ‘amica’ con Mendes rispetto alle altre due.