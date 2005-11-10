Belgio-Italia, 51 giorni dopo: dallo 0-2 dell'Olimpico al sogno di vincere il girone

Cinquantuno giorni dopo, è cambiato quasi tutto. Il 25 settembre, allo stadio Olimpico di Roma, l'Italia di Roberto Mancini perdeva 2-0 a cospetto del Belgio, cominciando nel peggiore dei modi il nuovo corso del commissario tecnico. Questa sera, alle 20.45, gli azzurri ritrovano i Diavoli Rossi allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, con una prospettiva molto diversa: basta un pareggio per qualificarsi ai quarti di finale di Nations League, una vittoria garantirebbe addirittura il primo posto nel girone. In mezzo, tre successi e un pari, con il 3-1 rifilato giovedì alla Francia a San Siro che ha rappresentato il momento più alto di questa prima fase della seconda esperienza di Mancini alla guida della Nazionale. Da un gruppo contestato e reduce dalla mancata qualificazione al Mondiale a una squadra che, pur con tutti i suoi limiti, ha ritrovato risultati ed entusiasmo.

Da Godts e Lukebakio a Pio Esposito: come è cambiata l'Italia

La partita d'andata fu una lezione piuttosto severa. Il Belgio di Mark van Bommel dominò il primo tempo, passando in vantaggio con Mika Godts al 20'. Donnarumma evitò un passivo più pesante, prima che Lukebakio chiudesse i conti al 69', proprio quando gli azzurri stavano cercando di rientrare in partita. Da allora Mancini ha progressivamente trovato una squadra più convincente: prima il 4-1 in Turchia, poi il pareggio per 1-1 in Francia e il successo per 3-1 nel ritorno contro i turchi. Infine, la vittoria di giovedì contro la nazionale di Zidane, con la doppietta di Francesco Pio Esposito e la rete di Frattesi. Il centravanti dell'Inter è il principale riferimento offensivo, mentre Mancini ha dato fiducia a diversi giovani, da Kayode a Scalvini, senza rinunciare all'esperienza dei vari Donnarumma, Barella e Tonali.

Il Belgio, però, ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà gli azzurri. Giovedì ha vinto 2-1 in Turchia, rimontando lo svantaggio iniziale grazie alle reti di De Bruyne e De Ketelaere, e si presenta all'ultima giornata con 9 punti, uno in meno dell'Italia. Per la squadra di Van Bommel, la vittoria è l'unico risultato che può garantire il passaggio ai quarti senza dipendere dal risultato di Francia-Turchia. In palio c'è la rivincita, ma soprattutto la possibilità di chiudere al primo posto un girone che, all'indomani della sconfitta dell'Olimpico, sembrava destinato a riservare ben poche soddisfazioni.