Serie C, 14ª giornata: Ronaldinho al debutto col Ravenna, il resto va in secondo piano
Paolo Lora Lamia
La Serie C prosegue oggi il programma della 14ª giornata. Occhi puntati su Ravenna, dove la formazione locale ospita il Forlì e soprattutto vede debuttare tra le sue file nientemeno che Ronaldinho. Nel Girone B, da segnalare anche che lo Spezia capolista ospita il Vado. Per quanto riguarda il Girone A, il Cittadella cercherà di riprendersi la vetta nel match interno contro la Folgore Caratese. In chiusura il Girone C, dove il Potenza schiacciasassi cerca l'ennesimo successo ospitando la Scafatese. Anche tante altre sfide, in una giornata tutta da seguire.
Di seguito il riepilogo completo del turno e le classifiche aggiornate:
SERIE C - 14ª GIORNATA
GIRONE A
Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi 1-0
55' Nessi
Albinoleffe-Union Brescia 1-2
39' Marras (UB), 50' Mandelli (A), 90+2' Balestrero (UB)
Arzignano Valchiampo-Alcione 3-2
17' Latki (AV), 40' Mattioli (AV), 45+4' Morselli (A), 54' Palombi (A), 69' Moretti (AV)
Renate-Desenzano 3-3
17', 41' e 80' Anelli (R), 53', 55' e 90+5' Santini (D)
Carpi-Giana Erminio 1-1
50' Sall (C), 54' Ballabio (G)
Lumezzane-Trento 1-2
45'+6 Accornero (T), 70' Boffelli (L), 90'+3 Benedetti (T)
Domenica 15 novembre
Ore 12.30 - Novara-Lecco
Ore 17:30 - Cittadella-Folgore Caratese
Ore 17:30 - Juventus Next Gen-Treviso
Ore 17:30 - Pergolettese-Pro Vercelli
Classifica: Union Brescia 31*, Cittadella 31, Trento 30*, Ospitaletto 25*, Arzignano Valchiampo 24*, Treviso 22, Lecco 20, Alcione 18*, AlbinoLeffe 17*, Pergolettese 17, Lumezzane 16*, Pro Vercelli 16, Desenzano 14*, Carpi 14*, Novara 13, Renate 12*, Giana Erminio 12*, Juventus Next Gen 11, Dolomiti Bellunesi 10*, Folgore Caratese 8
* una partita in più
GIRONE B
Latina-Campobasso 4-0
21' Baez, 63' Castorri, 69' Plescia, 82' De Cristofaro
Reggiana-Livorno 0-0
Vis Pesaro-Pianese 4-2
19' Fabrizi (P), 37', 43' e 72' Konate (VP), 39' Bailo (VP), 59' Ercolani (P)
Gubbio-Grosseto 3-2
12' Minta (Gu), 19' Gaddini (Gr), 21' Meconi (Gu), 29' Ciraudo (Gr), 68' Ghirardello (Gu)
Domenica 15 novembre
Ore 14.30 - Guidonia Montecelio-Ostiamare
Ore 14.30 - Pescara-Sambenedettese
Ore 14.30 - Spezia-Vado
Ore 17.30 - Ravenna-Forlì
Lunedì 16 novembre
Ore 20.45 - Perugia-Torres (diretta (Rai Sport)
Mercoledì 25 novembre
Ore 18.00 - Atalanta U23-Pineto
Classifica: Spezia 35, Ravenna 29, Grosseto 23*, Pescara 22, Torres 22, Reggiana 21*, Livorno 21*, Guidonia Montecelio 20, Campobasso 19*, Latina 18*, Atalanta U23 18, Perugia 17, Pineto 17, Vado 16, Forlì 15, Pianese 13*, Gubbio 11*, Sambenedettese 10, Ostiamare 9, Vis Pesaro 8*
* una partita in più
GIRONE C
Casarano-Picerno 3-1
24' e 69' Patierno (C), 45+2' Pugliese (P), 53' Grandolfo (C),
Bari-Foggia 3-2
4' Del Sole (F), 22' Mantovani (B), 25' Mendicino (B), 30' Butic (B), 90'+3 Seck (F)
Domenica 15 novembre
Ore 12.30 - Giugliano-Savoia
Ore 14.30 - Cavese-Crotone
Ore 14.30 - Potenza-Scafatese
Ore 14.30 - Salernitana-Catania
Ore 17.30 - Barletta-Altamura
Ore 17.30 - Cosenza-Casertana
Lunedì 16 novembre
Ore 20.30 - Sorrento-Monopoli
Mercoledì 26 novembre
Ore 14.30 - Audace Cerignola-Inter U23
Classifica: Potenza 32, Bari 26*, Catania 22, Scafatese 21, Casertana 20, Monopoli 20, Sorrento 20, Audace Cerignola 20, Inter U23 20, Picerno 19*, Casarano 18*, Cavese 16, Altamura 16, Giugliano 16, Barletta 15, Salernitana 15, Foggia 15*, Savoia 12, Cosenza 10, Crotone 1°
° penalizzato di 6 punti