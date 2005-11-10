Giana Erminio, Tacchinardi dopo il pari con il Carpi: "Grande prestazione, ci è mancata lucidità"

Secondo pareggio consecutivo per la Giana Erminio, che dopo aver fermato la capolista Cittadella conquista un punto anche sul campo del Carpi, nella giornata dell'esordio in panchina di Alessandro Miramari. L'1-1 lascia qualche rimpianto alla formazione lombarda, protagonista di una prestazione convincente soprattutto sul piano del gioco. Nel dopopartita, il tecnico Mario Tacchinardi ha espresso soddisfazione per la risposta della squadra, pur sottolineando la necessità di migliorare negli ultimi metri.

"Sono molto contento della prestazione dei ragazzi. Siamo partiti un po' contratti nel primo quarto d'ora ma mi aspettavo una partenza del genere del Carpi, dopo il cambio di allenatore. Dal quarto d'ora in poi siamo cresciuti moltissimo, anche nella qualità del palleggio e siamo venuti fuori alla grande", ha spiegato. L'allenatore ha poi analizzato le difficoltà incontrate in fase realizzativa: "Siamo andati sotto in maniera immeritata ma abbiamo avuto subito una bella reazione e sviluppato delle ottime trame di gioco. Il limite è stato quello di non finalizzare la grande mole di gioco prodotta, dovevamo essere più freddi e lucidi negli ultimi metri".

Tacchinardi sul Carpi e sul debutto di Zamparo: "Per vederlo al meglio servirà un mese"

Tacchinardi ha evidenziato anche l'atteggiamento mostrato dalla Giana in una sfida importante per la classifica, affrontata senza rinunciare alla propria identità. "Il Carpi è un'ottima squadra, ha tutte le carte in regola per riprendersi. Era uno scontro diretto e ci siamo giocati le nostre carte, senza venire qui a speculare sul risultato ma con la volontà di giocare a viso aperto", ha dichiarato. Nel finale è arrivato anche l'esordio di Luca Zamparo, nuovo acquisto approdato alla Giana martedì scorso. L'attaccante avrà bisogno di tempo per raggiungere la migliore condizione, ma rappresenta già una risorsa importante per il tecnico. "Zamparo? Non è in grande condizione fisica e ci vuole un po' di pazienza ma lui è un giocatore importantissimo per noi. Per vederlo a pieno regime ci vorrà un mesetto, nel frattempo troverà spazio negli spezzoni di gara", ha concluso Tacchinardi.