Tassotti: "Il Milan non può vivere solo del passato, abbiamo bisogno del presente"

Mauro Tassotti è una di quelle figure iconiche quando si parla di storia del Milan, da lui fatta sia nelle vesti di difensore che in seguito poi da allenatore, come vice di Carlo Ancelotti e non solo. Ieri sera Tassotti è stato uno degli ospiti di lusso della serata organizzata dal Milan Club Orgoglio Rossonero.

Con Ancelotti contatti meno fitti, oggi

A margine dell'evento, Tassotti è stato intervistato da Sportitalia: "Mi vedo con Ancelotti? È passato tanto tempo, se capita, ma ormai capita raramente di vedersi perché lui è dall'altra parte del mondo, ma è chiaro che quando ci si vede, come questa sera con vecchi compagni, poi si ricordano i tempi che furono. Però non è che possiamo vivere soltanto del passato, abbiamo bisogno del presente del Milan, insomma, che come abbiamo detto in campionato sta facendo bene e che in coppa lo stiamo aspettando".