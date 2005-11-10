Roma, da Hermoso a Dybala e Pellegrini: le ultime sui contratti in scadenza

Programmare il futuro. All’orizzonte non c’è soltanto il mercato di gennaio, nei prossimi mesi la Roma dovrà affrontare anche diversi discorsi legati ai rinnovi di contratto. Alcune situazioni sono già ben avviate, mentre per altre servirà ancora tempo. La società vuole muoversi con attenzione, valutando caso per caso e tenendo conto delle esigenze tecniche ed economiche.

Roma, Hermoso vicino alla firma

Tra i giocatori più vicini al rinnovo c’è Mario Hermoso. Il difensore spagnolo, autore di ben tre gol in questo avvio di stagione, ha il contratto in scadenza a giugno 2027. Le parti sono al lavoro per trovare un’intesa e la sensazione è che la volontà di andare avanti insieme non manchi. Sul tavolo c’è un possibile accordo fino al 2029, con opzione per un’altra stagione e un ingaggio al ribasso rispetto a quello attuale. La trattativa procede positivamente e non sono attese particolari complicazioni.

Gollini verso la conferma, attesa per Dybala e Pellegrini

Anche Pierluigi Gollini potrebbe proseguire la propria avventura in giallorosso. Il portiere ha convinto la società durante il periodo di assenza di Svilar e non è esclusa la possibilità di un prolungamento per un’altra stagione. Diverso il discorso per Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini: entrambi hanno firmato un contratto annuale la scorsa estate e per il momento non ci sono novità concrete. La Roma preferisce prendersi del tempo, valutando soprattutto il rendimento e le condizioni fisiche dei due giocatori prima di prendere una decisione. Appuntamento a fine stagione.