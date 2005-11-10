Il rinnovo di Gattuso dista solo 16 punti e i numeri non mentono: la sua Lazio è da Champions

Il rinnovo di Gattuso dista solo 16 punti e i numeri non mentono: la sua Lazio è da ChampionsTMW
Simone Bernabei
La base di partenza è il contratto particolare firmato da Gennaro Gattuso con la Lazio la scorsa estate. Un accordo di un anno, con però allegata un'opzione di rinnovo automatico nel caso in cui la squadra dovesse arrivare fra le prime 12 a fine campionato. Nessun richiamo all'Europa, figuriamoci alla Champions. Scudetto neanche contemplato.
Il rinnovo di Gattuso scatterà presto
"Noi lassù non c'entriamo nulla", continua a ripetere l'ex centrocampista. Eppure, più lo ripete più la sua Lazio resta in vetta da sola. Il contratto, dicevamo. La Lazio oggi è a quota 29 punti dopo 11 giornate. Lo scorso anno il 12° posto del Torino è arrivato a 45 punti. Il calcolo viene semplice: prendendo come riferimento la scorsa Serie A, con altri 16 punti Gattuso vedrebbe prolungato il suo accordo con la Lazio. Di fatto potrebbe virtualmente chiudere il discorso già nel girone di andata.
I numeri non mentono: la Champions è più vicina di quanto sembri
A prescindere da come andrà avanti il momento di forma dei biancocelesti, il ritornello di Gattuso invecchia ogni domenica sempre peggio. E anche in questo caso ci viene incontro la matematica unita ai riferimenti di classifica dello scorso anno: la Lazio ha una media fin qui di 2,64 punti a partita. Mantenendola, chiuderebbe il campionato a 100 punti. Impossibile da pensare, ma anche abbattendola drasticamente un posto Champions sembra sempre più nitido all'orizzonte. Il Como lo scorso anno ha chiuso al quarto posto con 71 punti, alla Lazio per arrivarci ne mancano 42. Per farli, Gattuso dovrà portare a casa 1,55 punti di media a partita da qui a fine campionato. Messa così, immaginare un piazzamento Champions dei biancocelesti diventa esercizio piuttosto semplice...