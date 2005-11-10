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Hojlund stende e provoca il Portogallo su CR7: "L'unica cosa da dire è 'Siuuuu'"

Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 14:49Serie A
15.11.2026 14:49Serie A
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Il centravanti del Napoli è un noto estimatore di Cristiano Ronaldo: dopo la doppietta al Portogallo arriva una esultanza social beffarda.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Anche Rasmus Hojlund è andato a segno nel 4-1 che la sua Danimarca contro il Portogallo: doppietta per il centravanti del Napoli nella esaltante vittoria dei suoi a Braga, nel match di ieri. È stata la prima volta per il Portogallo senza Cristiano Ronaldo, dopo che quest'ultimo ha detto addio alla nazionale. E non è un segreto che proprio Hojlund sia un grande estimatore di CR7.

La frecciata di Hojlund in difesa di Cristiano Ronaldo

In passato infatti Hojlund ha spesso festeggiato i suoi gol con la celebre esultanza preferita di Cristiano, spiegando di imitarla per omaggiare l'idolo che ha sempre avuto. E allora vanno forse lette in difesa del proprio idolo le parole del centravanti all'indomani della sfida che lo ha visto protagonista.

Hojlund infatti ha pubblicato una foto che lo vede esultare nel match di ieri, ed ha scritto a corredo dell'immagine: "Penso che l'unica didascalia corretta qui sia siuuuu". Chiaro il riferimento all'assenza dell'ex Juventus e Real Madrid, che è stata sì una scelta del giocatore, ma vista da molti come una decisione che è stato spinto a prendere per le scelte del commissario tecnico Jorge Jesus.

La risposta di Jorge Jesus su Cristiano Ronaldo

Intanto, proprio a Jorge Jesus è stato chiesto in conferenza stampa: 'Le manca Cristiano Ronaldo?'. La risposta di Jorge Jesus? L'allenatore è stato dubbioso e ha fatto notare che quello di Cristiano Ronaldo non sia più un tema d'attualità per il suo lavoro, vista la decisione presa dal giocatore. "Se sento la mancanza di Cristiano Ronaldo? In che modo e per cosa potrebbe mancarmi? Cristiano non è più in nazionale", le sue parole.

E ancora, il tecnico ha aggiunto: "Forse mi manca solamente per farmi compagnia. Lui non gioca più con il Portogallo". "Non è più qui con noi" - ha fatto ancora notare - "ha già deciso lui cosa volesse fare".

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