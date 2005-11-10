Venezia, Toni Fernandez sorride in nazionale: in gol con la Spagna Under 19

Il centrocampista del Venezia, Toni Fernandez, è andato in gol con la Spagna Under 19 nella sfida vinta dai suoi per 1-0 contro i pari età del Galles, nel match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria. Dopo aver giocato titolare e per 72 minuti contro l’Islanda, Fernandez è subentrato a gara in corso contro il Galles decidendo il match con un bel sinistro al volo dal limite dell’area.

Le parole di Nicola su Fernandez

Dopo la sosta per le nazionali il giocatore arrivato dal Barcellona (che su di lui ha mantenuto la recompra per i prossimi tre anni) punterà a convincere l'allenatore a dargli spazio in campionato anche nel club.

Queste sono state le parole su di lui dell’allenatore del Venezia, Davide Nicola, in conferenza stampa: "Ci sono giovani che hanno potenzialità importanti. Su alcuni di essi bisogna fare un lavoro a 360 gradi, dedicandogli del tempo. Strutturarli in un percorso di crescita adeguato. Mettere un giocatore è facile. Mettere un giocatore che può non essere ancora pronto per le nostre dinamiche significa anche screditarlo, abbassarne la considerazione e il valore. Per lui, come per altri, spero di avere modo e tempo di mostrarveli quando ci sono le condizioni per farlo".