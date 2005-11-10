Juventus Next Gen, Brambilla a caccia di riscatto: "Mi aspetto una reazione dai ragazzi"

Tre partite senza vittorie e una classifica che comincia a farsi complicata. La Juventus Next Gen vuole lasciarsi alle spalle il pesante 4-0 incassato sul campo del Lecco e ritrovare punti nella sfida casalinga contro il Treviso. Alla vigilia, il tecnico Massimo Brambilla ha chiesto una risposta alla squadra, soprattutto sotto il profilo della prestazione. "Dopo una sconfitta netta, bisogna risollevare il morale e lo si fa analizzando la partita e individuando gli aspetti positivi e negativi", ha spiegato l'allenatore bianconero, tornando sull'ultima gara.

Brambilla ha sottolineato come il risultato non racconti completamente quanto accaduto in campo: "Dopo il gol del Lecco, la squadra ha avuto una grande reazione ma non è riuscita a pareggiare e gli avversari hanno chiuso l'incontro". Il lavoro settimanale, secondo il tecnico, ha comunque fornito risposte incoraggianti: "Abbiamo analizzato le cose fatte bene, sul piano mentale i ragazzi riescono a mettersi alle spalle le partite precedenti e a concentrarsi sul lavoro settimanale. Hanno lavorato con la giusta intensità e mi aspetto una reazione da parte loro".

Brambilla avverte la Juve: "Treviso squadra esperta e fisica, attenzione al pressing"

Per interrompere la serie negativa, la formazione bianconera dovrà superare un avversario che attraversa un buon momento. Brambilla si aspetta una partita impegnativa, nella quale sarà fondamentale gestire la pressione degli ospiti. "Ci attende una gara dura, loro sono una squadra esperta, in salute e dotata di un grande impatto fisico. Dovremo essere bravi a fronteggiare il loro pressing alto", ha dichiarato.