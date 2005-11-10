Cabrini ha un consiglio di mercato per la Juve: "Calhanoglu ti cambia il volto della squadra"

Antonio Cabrini, ex difensore bianconero, giudica su Tuttosport l’avvio di stagione della Juve e consiglia un nome su tutti in ottica calciomercato: "Avere pochi italiani incide sicuramente nelle difficoltà dei nuovi arrivati. Le grandi Juve hanno sempre avuto uno zoccolo duro azzurro: è la missione che dovranno inseguire Carnevali e Massara nelle prossime finestre di mercato".

Come si può migliorare subito l’attuale Juve?

"Carnevali e Massara hanno già una fortuna: essersi trovati un buonissimo allenatore. Tra gennaio e l’estate prossima, però, dovranno aggiustare ulteriormente la Juve. Servono un centrocampista e un attaccante. Ma due di livello assoluto".

Ha dei nomi in mente?

"In mezzo punterei su Calhanoglu: se non dovesse rinnovare con l’Inter è un’opportunità che la Juve dovrà valutare molto seriamente. È un giocatore che può cambiare il volto della squadra".