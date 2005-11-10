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Borriello: "Juventus, manca un grande numero 9. Osimhen? Magari, ma serve un top"

Andrea Piras
autore
Andrea Piras
Oggi alle 10:53Serie A
28.10.2026 10:53Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Marco Borriello ha parlato della Juventus e di cosa manca nel reparto offensivo:

"Mi piacerebbe un grande nove, anche di nome: un colpo alla Higuain. Dei migliori 8 centravanti del mondo, uno lo deve avere la Juve. Il Milan ha quello del Portogallo (Ramos), l’Inter quello dell’Argentina (Lautaro). E la Juventus?". Fra le possibilità gli viene chiesto di Osimhen: "Magari: è forte, conosce la Serie A e Spalletti. Ma al di là di Osimhen, serve un top".

Sul ritorno di Kolo Muani prosegue: "Kolo non sta segnando molto, ma ha qualità ed è imprevedibile. Con Gasperini farebbe almeno 20 gol. Con Gasp hai un sacco di occasioni: se sei sveglio, fai gol. Non vedete Malen? Malen ha qualità, Gasp le esalta e poi la serie A non è più quella di una volta: ora c’è maggiore mediocrità rispetto ai miei tempi. Malen segna molto a Roma, ma se lo metti in una big spagnola o inglese fa panchina".

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