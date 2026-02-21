Roma-Cremonese, le probabili formazioni: Gasperini ritrova Kone, out Baschirotto e Soule

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Roma-Cremonese (Domenica 22 febbraio, ore 20.45, arbitra Di Bello, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Roma

Per la sfida contro la Cremonese, Gian Piero Gasperini è orientato a confermare il suo consueto 3-4-2-1. Davanti a Svilar ci sarà il terzetto composto da Mancini, Ndicka e Ghilardi, con quest’ultimo in vantaggio su Hermoso, rientrato da poco dopo la contusione alla caviglia. Nessun problema neppure per Wesley, che dovrebbe occupare la corsia sinistra, con Celik sul lato opposto. In mediana Gasp ritrova Koné, pronto ad affiancare Cristante dopo la lesione muscolare accusata contro il Milan. Più articolata la situazione sulla trequarti: Dybala non sarà a disposizione, così come Soulé a causa della pubalgia che lo tormenta da settimane. Alle spalle di Malen, insieme a Pellegrini, ci sarà ancora Zaragoza a prendere il suo posto. (da Roma, Marco Campanella)

Come arriva la Cremonese

Pochi dubbi in casa Cremonese, con mister Nicola intenzionato a dare fiducia in attacco alla coppia formata da Vardy e Djuric. La tegola arriva dall'assenza di Baschirotto per un problema fisico e a causa di questo, davanti al portiere Audero, nel 3-5-2, ci sarà il terzetto composto da Terracciano, Luperto e Bianchetti. Bondo ha recuperato e si candida alla sfida con Payero in mezzo al campo, anche se quest'ultimo è in vantaggio per una maglia da titolare assieme a Thorsby e Maleh. Sulle fasce Pezzella (a sinistra) e Barbieri (a destra) sono favoriti su Zerbin e Floriani Mussolini, con quest'ultimo che non è stato convocato.